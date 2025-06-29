https://1prime.ru/20250629/moshenniki-859002478.html

МВД рассказало, как обманывают россиян через поддельные платежные формы

МВД рассказало, как обманывают россиян через поддельные платежные формы - 29.06.2025, ПРАЙМ

МВД рассказало, как обманывают россиян через поддельные платежные формы

Копии известных интернет-магазинов, фальшивые страницы СПБ, а также поддельные сайты аренды недвижимости - основные способы обмана россиян, которые используют... | 29.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-29T15:25+0300

2025-06-29T15:25+0300

2025-06-29T15:25+0300

мошенничество

мвд

технологии

финансы

кибермошенники

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МОСКВА, 29 июн - ПРАЙМ. Копии известных интернет-магазинов, фальшивые страницы СПБ, а также поддельные сайты аренды недвижимости - основные способы обмана россиян, которые используют кибермошенники, сообщает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России. "Мошенники создают фальшивые сайты, практически неотличимые от настоящих, чтобы похитить платежные реквизиты пользователей. Жертвы вводят данные карт на поддельных страницах оплаты, которые напрямую попадают к злоумышленникам. Для обмана создаются поддельные формы, имитирующие интерфейс СБП. Мошенники могут направлять QR-коды или ссылки на региональные платежные системы (чтобы казаться легитимными и усложнить отслеживание)", - говорится в сообщении в Telegram-канале управления. Также отмечается, что чаще всего мошенники размещают объявления об аренде на настоящих площадках, но сразу переводят общение в мессенджеры, а бронировать отправляют на поддельные ресурсы. Как дополнило ведомство, мошенники создают "сайты-однодневки", предлагающие товары, билеты или услуги по выгодным ценам. После оплаты заказа товар не приходит либо может потребоваться дополнительная "предоплата", после чего связь с продавцом пропадает.

https://1prime.ru/20250628/moshenniki-858987784.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мвд, технологии, финансы, кибермошенники