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МВД рассказало, как обманывают россиян через поддельные платежные формы - 29.06.2025, ПРАЙМ
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МВД рассказало, как обманывают россиян через поддельные платежные формы
МВД рассказало, как обманывают россиян через поддельные платежные формы - 29.06.2025, ПРАЙМ
МВД рассказало, как обманывают россиян через поддельные платежные формы
Копии известных интернет-магазинов, фальшивые страницы СПБ, а также поддельные сайты аренды недвижимости - основные способы обмана россиян, которые используют... | 29.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-29T15:25+0300
2025-06-29T15:25+0300
мошенничество
мвд
технологии
финансы
кибермошенники
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МОСКВА, 29 июн - ПРАЙМ. Копии известных интернет-магазинов, фальшивые страницы СПБ, а также поддельные сайты аренды недвижимости - основные способы обмана россиян, которые используют кибермошенники, сообщает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России. "Мошенники создают фальшивые сайты, практически неотличимые от настоящих, чтобы похитить платежные реквизиты пользователей. Жертвы вводят данные карт на поддельных страницах оплаты, которые напрямую попадают к злоумышленникам. Для обмана создаются поддельные формы, имитирующие интерфейс СБП. Мошенники могут направлять QR-коды или ссылки на региональные платежные системы (чтобы казаться легитимными и усложнить отслеживание)", - говорится в сообщении в Telegram-канале управления. Также отмечается, что чаще всего мошенники размещают объявления об аренде на настоящих площадках, но сразу переводят общение в мессенджеры, а бронировать отправляют на поддельные ресурсы. Как дополнило ведомство, мошенники создают "сайты-однодневки", предлагающие товары, билеты или услуги по выгодным ценам. После оплаты заказа товар не приходит либо может потребоваться дополнительная "предоплата", после чего связь с продавцом пропадает.
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мвд, технологии, финансы, кибермошенники
Мошенничество, МВД, Технологии, Финансы, кибермошенники
15:25 29.06.2025
 
МВД рассказало, как обманывают россиян через поддельные платежные формы

МВД: мошенники часто обманывают россиян через копии известных интернет-магазинов

© РИА Новости . Сгенерировано ИИМолодой человек в захламленном помещении разговаривает по телефону
Молодой человек в захламленном помещении разговаривает по телефону - ПРАЙМ, 1920, 29.06.2025
© РИА Новости . Сгенерировано ИИ
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МОСКВА, 29 июн - ПРАЙМ. Копии известных интернет-магазинов, фальшивые страницы СПБ, а также поддельные сайты аренды недвижимости - основные способы обмана россиян, которые используют кибермошенники, сообщает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.
"Мошенники создают фальшивые сайты, практически неотличимые от настоящих, чтобы похитить платежные реквизиты пользователей. Жертвы вводят данные карт на поддельных страницах оплаты, которые напрямую попадают к злоумышленникам. Для обмана создаются поддельные формы, имитирующие интерфейс СБП. Мошенники могут направлять QR-коды или ссылки на региональные платежные системы (чтобы казаться легитимными и усложнить отслеживание)", - говорится в сообщении в Telegram-канале управления.
Также отмечается, что чаще всего мошенники размещают объявления об аренде на настоящих площадках, но сразу переводят общение в мессенджеры, а бронировать отправляют на поддельные ресурсы. Как дополнило ведомство, мошенники создают "сайты-однодневки", предлагающие товары, билеты или услуги по выгодным ценам. После оплаты заказа товар не приходит либо может потребоваться дополнительная "предоплата", после чего связь с продавцом пропадает.
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МошенничествоМВДТехнологииФинансыкибермошенники
 
 
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