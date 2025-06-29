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Нарышкин провел телефонный разговор с главой ЦРУ
Нарышкин провел телефонный разговор с главой ЦРУ - 29.06.2025, ПРАЙМ
Нарышкин провел телефонный разговор с главой ЦРУ
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин сообщил, что провел телефонный разговор с директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом, - по словам главы СВР, они... | 29.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-29T12:24+0300
2025-06-29T12:24+0300
2025-06-29T12:24+0300
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МОСКВА, 29 июн - ПРАЙМ. Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин сообщил, что провел телефонный разговор с директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом, - по словам главы СВР, они договорились о возможности в дальнейшем созвониться в любой момент и обсудить "интересующие вопросы". "Я имел телефонный разговор с моим американским коллегой, и мы зарезервировали друг для друга возможность в любой момент созвониться и обсудить интересующие вопросы", - сказал Нарышкин журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
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россия, сергей нарышкин, цру
Политика, РОССИЯ, Сергей Нарышкин, ЦРУ
Нарышкин провел телефонный разговор с главой ЦРУ
Нарышкин сообщил, что созвонился с главой ЦРУ Рэтклиффом
МОСКВА, 29 июн - ПРАЙМ. Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин сообщил, что провел телефонный разговор с директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом, - по словам главы СВР, они договорились о возможности в дальнейшем созвониться в любой момент и обсудить "интересующие вопросы".
"Я имел телефонный разговор с моим американским коллегой, и мы зарезервировали друг для друга возможность в любой момент созвониться и обсудить интересующие вопросы", - сказал Нарышкин журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
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