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Бурятия и Мьянма договорились о запуске образовательных программ

Бурятия и Мьянма договорились о запуске образовательных программ - 29.06.2025, ПРАЙМ

Бурятия и Мьянма договорились о запуске образовательных программ

Бурятия и Мьянма договорились о запуске образовательных программ, в рамках которых дети из Мьянмы будут изучать русский язык в Бурятском госуниверситете (БГУ),... | 29.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-29T14:49+0300

2025-06-29T14:49+0300

2025-06-29T14:49+0300

россия

бурятия

мьянма

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УЛАН-УДЭ, 29 июн - ПРАЙМ. Бурятия и Мьянма договорились о запуске образовательных программ, в рамках которых дети из Мьянмы будут изучать русский язык в Бурятском госуниверситете (БГУ), сообщил глава республики Алексей Цыденов. Делегация из Мьянмы во главе с премьером Мин Аун Хлайном прибыла в Бурятию в субботу. По словам Цыденова, это уже третий визит премьера в республику. "Уже договорились о запуске образовательных программ: ребята из Мьянмы будут учить русский язык у нас в БГУ, также прорабатываем преподавание бирманского языка в БГУ. Это важно, ведь понимание начинается с общения", - написал глава региона в своем Telegram-канале. Цыденов отметил, что гости также посетили крупные предприятия Бурятии: Улан-Удэнские авиационный завод и локомотивовагоноремонтный завод. "Обсудили дальнейшее сотрудничество в машиностроении, железнодорожной технике. Вертолеты, собранные у нас, уже летают в Мьянме, и со стороны гостей есть интерес к началу поставок железнодорожной техники", - подчеркнул глава республики.

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россия, бурятия, мьянма, образование