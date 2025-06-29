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Парагвай готов поставлять в Россию национальный крепкий алкоголь - 29.06.2025, ПРАЙМ
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Парагвай готов поставлять в Россию национальный крепкий алкоголь
Парагвай готов поставлять в Россию национальный крепкий алкоголь - 29.06.2025, ПРАЙМ
Парагвай готов поставлять в Россию национальный крепкий алкоголь
Парагвай готов поставлять в Россию национальный крепкий алкоголь, сообщил в интервью РИА Новости посол латиноамериканской страны в Москве Виктор Уго Пенья... | 29.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-29T08:13+0300
2025-06-29T08:13+0300
парагвай
россия
бизнес
алкоголь
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МОСКВА, 29 июн - ПРАЙМ. Парагвай готов поставлять в Россию национальный крепкий алкоголь, сообщил в интервью РИА Новости посол латиноамериканской страны в Москве Виктор Уго Пенья Барейро. "Парагвай предлагает России свои алкогольные напитки. Мы говорим о напитках высокого качества. Например, это ликер на базе маниоки, это деликатес", - сказал посол. Крепость данного напитка свыше 40%. Кроме того, парагвайцы готовы поставлять в Россию другой крепкий алкоголь на базе сахарного тростника, добавил посол.
https://1prime.ru/20250628/paragvaj-858983688.html
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парагвай, россия, бизнес, алкоголь
ПАРАГВАЙ, РОССИЯ, Бизнес, алкоголь
08:13 29.06.2025
 
Парагвай готов поставлять в Россию национальный крепкий алкоголь

Посол Виктор Уго Пенья Барейро: Парагвай готов поставлять в РФ национальный алкоголь

© fotolia.com / Ahileos%Алкоголь
%Алкоголь - ПРАЙМ, 1920, 29.06.2025
© fotolia.com / Ahileos
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МОСКВА, 29 июн - ПРАЙМ. Парагвай готов поставлять в Россию национальный крепкий алкоголь, сообщил в интервью РИА Новости посол латиноамериканской страны в Москве Виктор Уго Пенья Барейро.
"Парагвай предлагает России свои алкогольные напитки. Мы говорим о напитках высокого качества. Например, это ликер на базе маниоки, это деликатес", - сказал посол. Крепость данного напитка свыше 40%.
Кроме того, парагвайцы готовы поставлять в Россию другой крепкий алкоголь на базе сахарного тростника, добавил посол.
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