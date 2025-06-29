https://1prime.ru/20250629/paragvay-858997470.html

Парагвай готов поставлять в Россию национальный крепкий алкоголь

Парагвай готов поставлять в Россию национальный крепкий алкоголь - 29.06.2025, ПРАЙМ

Парагвай готов поставлять в Россию национальный крепкий алкоголь

Парагвай готов поставлять в Россию национальный крепкий алкоголь, сообщил в интервью РИА Новости посол латиноамериканской страны в Москве Виктор Уго Пенья... | 29.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-29T08:13+0300

2025-06-29T08:13+0300

2025-06-29T08:13+0300

парагвай

россия

бизнес

алкоголь

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МОСКВА, 29 июн - ПРАЙМ. Парагвай готов поставлять в Россию национальный крепкий алкоголь, сообщил в интервью РИА Новости посол латиноамериканской страны в Москве Виктор Уго Пенья Барейро. "Парагвай предлагает России свои алкогольные напитки. Мы говорим о напитках высокого качества. Например, это ликер на базе маниоки, это деликатес", - сказал посол. Крепость данного напитка свыше 40%. Кроме того, парагвайцы готовы поставлять в Россию другой крепкий алкоголь на базе сахарного тростника, добавил посол.

https://1prime.ru/20250628/paragvaj-858983688.html

парагвай

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парагвай, россия, бизнес, алкоголь