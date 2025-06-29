https://1prime.ru/20250629/paragvay-858997470.html
Парагвай готов поставлять в Россию национальный крепкий алкоголь
Парагвай готов поставлять в Россию национальный крепкий алкоголь - 29.06.2025, ПРАЙМ
Парагвай готов поставлять в Россию национальный крепкий алкоголь
Парагвай готов поставлять в Россию национальный крепкий алкоголь, сообщил в интервью РИА Новости посол латиноамериканской страны в Москве Виктор Уго Пенья... | 29.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-29T08:13+0300
2025-06-29T08:13+0300
2025-06-29T08:13+0300
парагвай
россия
бизнес
алкоголь
https://cdnn.1prime.ru/img/77552/12/775521281_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_f1e14d15c562af97386827919c79199c.jpg
МОСКВА, 29 июн - ПРАЙМ. Парагвай готов поставлять в Россию национальный крепкий алкоголь, сообщил в интервью РИА Новости посол латиноамериканской страны в Москве Виктор Уго Пенья Барейро. "Парагвай предлагает России свои алкогольные напитки. Мы говорим о напитках высокого качества. Например, это ликер на базе маниоки, это деликатес", - сказал посол. Крепость данного напитка свыше 40%. Кроме того, парагвайцы готовы поставлять в Россию другой крепкий алкоголь на базе сахарного тростника, добавил посол.
https://1prime.ru/20250628/paragvaj-858983688.html
парагвай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/77552/12/775521281_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_adca5014bed9552a17af062418ea9365.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
парагвай, россия, бизнес, алкоголь
ПАРАГВАЙ, РОССИЯ, Бизнес, алкоголь
Парагвай готов поставлять в Россию национальный крепкий алкоголь
Посол Виктор Уго Пенья Барейро: Парагвай готов поставлять в РФ национальный алкоголь
МОСКВА, 29 июн - ПРАЙМ. Парагвай готов поставлять в Россию национальный крепкий алкоголь, сообщил в интервью РИА Новости посол латиноамериканской страны в Москве Виктор Уго Пенья Барейро.
"Парагвай предлагает России свои алкогольные напитки. Мы говорим о напитках высокого качества. Например, это ликер на базе маниоки, это деликатес", - сказал посол. Крепость данного напитка свыше 40%.
Кроме того, парагвайцы готовы поставлять в Россию другой крепкий алкоголь на базе сахарного тростника, добавил посол.
Парагвай начал наращивать экспорт мяса в Россию