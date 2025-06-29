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Пашинян и Макрон договорились активизировать партнерство, заявили в Ереване

Пашинян и Макрон договорились активизировать партнерство, заявили в Ереване - 29.06.2025, ПРАЙМ

Пашинян и Макрон договорились активизировать партнерство, заявили в Ереване

Премьер Армении Никол Пашинян и президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонной беседы в воскресенье договорились активизировать двустороннее... | 29.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-29T15:00+0300

2025-06-29T15:00+0300

2025-06-29T15:00+0300

политика

никол пашинян

эммануэль макрон

сотрудничество

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ЕРЕВАН, 29 июн - ПРАЙМ. Премьер Армении Никол Пашинян и президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонной беседы в воскресенье договорились активизировать двустороннее сотрудничество, сообщает пресс-служба армянского кабмина. "Обсуждены вопросы двусторонних отношений, региональная и международная повестка. Премьер-министр Армении поблагодарил президента Франции за его личный вклад в развитие отношений. Собеседники договорились активизировать двустороннее сотрудничество по ряду направлений", - говорится в сообщении. Отмечается, что Макрон "выразил поддержку повестке реформ в Армении и стратегии мира, принятой правительством Армении".

https://1prime.ru/20250626/armeniya-858943510.html

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никол пашинян, эммануэль макрон, сотрудничество