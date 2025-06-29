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Пашинян и Макрон договорились активизировать партнерство, заявили в Ереване - 29.06.2025, ПРАЙМ
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Пашинян и Макрон договорились активизировать партнерство, заявили в Ереване
Пашинян и Макрон договорились активизировать партнерство, заявили в Ереване - 29.06.2025, ПРАЙМ
Пашинян и Макрон договорились активизировать партнерство, заявили в Ереване
Премьер Армении Никол Пашинян и президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонной беседы в воскресенье договорились активизировать двустороннее... | 29.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-29T15:00+0300
2025-06-29T15:00+0300
политика
никол пашинян
эммануэль макрон
сотрудничество
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ЕРЕВАН, 29 июн - ПРАЙМ. Премьер Армении Никол Пашинян и президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонной беседы в воскресенье договорились активизировать двустороннее сотрудничество, сообщает пресс-служба армянского кабмина. "Обсуждены вопросы двусторонних отношений, региональная и международная повестка. Премьер-министр Армении поблагодарил президента Франции за его личный вклад в развитие отношений. Собеседники договорились активизировать двустороннее сотрудничество по ряду направлений", - говорится в сообщении. Отмечается, что Макрон "выразил поддержку повестке реформ в Армении и стратегии мира, принятой правительством Армении".
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никол пашинян, эммануэль макрон, сотрудничество
Политика, Никол Пашинян, Эммануэль Макрон, сотрудничество
15:00 29.06.2025
 
Пашинян и Макрон договорились активизировать партнерство, заявили в Ереване

Пашинян и Макрон договорились активизировать сотрудничество, заявили в Ереване

© POOL | Перейти в медиабанкНикол Пашинян
Никол Пашинян
© POOL
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ЕРЕВАН, 29 июн - ПРАЙМ. Премьер Армении Никол Пашинян и президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонной беседы в воскресенье договорились активизировать двустороннее сотрудничество, сообщает пресс-служба армянского кабмина.
"Обсуждены вопросы двусторонних отношений, региональная и международная повестка. Премьер-министр Армении поблагодарил президента Франции за его личный вклад в развитие отношений. Собеседники договорились активизировать двустороннее сотрудничество по ряду направлений", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Макрон "выразил поддержку повестке реформ в Армении и стратегии мира, принятой правительством Армении".
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ПолитикаНикол ПашинянЭммануэль Макронсотрудничество
 
 
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