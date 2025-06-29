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Россиянам объяснили, чья пенсия вырастет в июле

Россиянам объяснили, чья пенсия вырастет в июле - 29.06.2025, ПРАЙМ

Россиянам объяснили, чья пенсия вырастет в июле

В июле увеличенные пенсионные выплаты поступят определенным категориям получателей. В первую очередь это касается граждан, отметивших 80-летний юбилей в июне,... | 29.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-29T02:02+0300

2025-06-29T02:02+0300

2025-06-29T02:02+0300

индексация пенсий

пенсии

общество

вадим виноградов

социальный фонд

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МОСКВА, 29 июн - ПРАЙМ. В июле увеличенные пенсионные выплаты поступят определенным категориям получателей. В первую очередь это касается граждан, отметивших 80-летний юбилей в июне, рассказал агентству "Прайм" декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.По его словам, фиксированная выплата к страховой пенсии для этой категории будет увеличена вдвое, она составит 17 815,4 рубля. Такой же перерасчет ожидает лиц, которым в июне была установлена первая группа инвалидности по заключению медико-социальной экспертизы.Если пожилому человеку официально оформлен уход, к стандартной доплате прибавится 1 314 рублей 00 копеек, что в сумме увеличит общую выплату до 19 129,4 рублей. По словам Виноградова, для получения этой надбавки необходимо подать документы в отделение Социального фонда.Дополнительные меры поддержки предусмотрены для пенсионеров, содержащих нетрудоспособных членов семьи. На каждого иждивенца начислят 2 969 рублей 23 копейки дополнительно к основной пенсии, но доплаты будут распространяться не более, чем на трех иждивенцев."Эта норма распространяется на тех, кто содержит несовершеннолетних детей, инвалидов или других нетрудоспособных родственников", - объяснил юрист.В большинстве случаев перерасчет происходит автоматически без необходимости подачи дополнительных заявлений. Исключение составляет лишь оформление ухода за престарелыми гражданами, где требуется личное обращение. Как подчеркивает эксперт, основой для данных изменений служат положения статьи 17 Федерального закона "О страховых пенсиях", вступившие в силу после последней пенсионной реформы.Эти изменения будут учитываться при всех последующих индексациях пенсионных выплат.

https://1prime.ru/20250621/npf-858727647.html

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индексация пенсий, пенсии, общество , вадим виноградов, социальный фонд