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Трамп назвал условия возобновления торговых переговоров с Канадой - 29.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Трамп назвал условия возобновления торговых переговоров с Канадой
Трамп назвал условия возобновления торговых переговоров с Канадой - 29.06.2025, ПРАЙМ
Трамп назвал условия возобновления торговых переговоров с Канадой
Торговые переговоры между Соединенными Штатами и Канады могут быть возобновлены только после того, как канадские власти согласятся снизить определенные налоги,... | 29.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-29T18:05+0300
2025-06-29T18:06+0300
экономика
дональд трамп
сша
торговые переговоры
налоги
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ВАШИНГТОН, 29 июн - ПРАЙМ. Торговые переговоры между Соединенными Штатами и Канады могут быть возобновлены только после того, как канадские власти согласятся снизить определенные налоги, заявил президент США Дональд Трамп."До тех пор, пока они не отменят определенные налоги", - заявил глава Белого дома ТВ-каналу Fox News, говоря о приостановке переговоров по торговле между Соединенными Штатами и Канадой.При этом американский лидер отметил, что Канада облагает сельскохозяйственную продукцию США сбором в 400 процентов.
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дональд трамп, сша, торговые переговоры, налоги
Экономика, Дональд Трамп, США, торговые переговоры, налоги
18:05 29.06.2025 (обновлено: 18:06 29.06.2025)
 
Трамп назвал условия возобновления торговых переговоров с Канадой

Трамп: переговоры с Канадой возобновятся, когда Оттава снизит часть налогов

© Unsplash/Jason HafsoФлаг Канады, Оттава
Флаг Канады, Оттава
© Unsplash/Jason Hafso
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ВАШИНГТОН, 29 июн - ПРАЙМ. Торговые переговоры между Соединенными Штатами и Канады могут быть возобновлены только после того, как канадские власти согласятся снизить определенные налоги, заявил президент США Дональд Трамп.
"До тех пор, пока они не отменят определенные налоги", - заявил глава Белого дома ТВ-каналу Fox News, говоря о приостановке переговоров по торговле между Соединенными Штатами и Канадой.
При этом американский лидер отметил, что Канада облагает сельскохозяйственную продукцию США сбором в 400 процентов.
Канадский флаг. - ПРАЙМ, 1920, 27.06.2025
США прекращают все торговые переговоры с Канадой, заявил Трамп
27 июня, 20:59
 
ЭкономикаДональд ТрампСШАторговые переговорыналоги
 
 
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