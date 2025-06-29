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Трамп назвал условия возобновления торговых переговоров с Канадой

Трамп назвал условия возобновления торговых переговоров с Канадой - 29.06.2025, ПРАЙМ

Трамп назвал условия возобновления торговых переговоров с Канадой

Торговые переговоры между Соединенными Штатами и Канады могут быть возобновлены только после того, как канадские власти согласятся снизить определенные налоги,... | 29.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-29T18:05+0300

2025-06-29T18:05+0300

2025-06-29T18:06+0300

экономика

дональд трамп

сша

торговые переговоры

налоги

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ВАШИНГТОН, 29 июн - ПРАЙМ. Торговые переговоры между Соединенными Штатами и Канады могут быть возобновлены только после того, как канадские власти согласятся снизить определенные налоги, заявил президент США Дональд Трамп."До тех пор, пока они не отменят определенные налоги", - заявил глава Белого дома ТВ-каналу Fox News, говоря о приостановке переговоров по торговле между Соединенными Штатами и Канадой.При этом американский лидер отметил, что Канада облагает сельскохозяйственную продукцию США сбором в 400 процентов.

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дональд трамп, сша, торговые переговоры, налоги