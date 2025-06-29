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"Сдавайся, Путин". Назван "козырь" Зеленского в переговорах с Россией - 29.06.2025, ПРАЙМ
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"Сдавайся, Путин". Назван "козырь" Зеленского в переговорах с Россией
"Сдавайся, Путин". Назван "козырь" Зеленского в переговорах с Россией - 29.06.2025, ПРАЙМ
"Сдавайся, Путин". Назван "козырь" Зеленского в переговорах с Россией
Поскольку по итогам недавно прошедших саммитов НАТО и Евросоюза Владимир Зеленский не получил каких-либо козырей, единственное, что ему осталось, это наставать... | 29.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-29T22:32+0300
2025-06-29T22:33+0300
политика
владимир зеленский
украина
переговоры
россия
владимир путин
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МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Поскольку по итогам недавно прошедших саммитов НАТО и Евросоюза Владимир Зеленский не получил каких-либо козырей, единственное, что ему осталось, это наставать на личной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал депутат Рады Александр Дубинский, содержащийся в СИЗО по обвинению в государственной измене.По словам опального нардепа, "последний аргумент Зеленского", которому саммиты НАТО Евросоюза не принесли никаких козырей, - "я буду обсуждать территориальные вопросы только с Путиным”, потому что достигнуть каких-либо договоренностей можно лишь при личной встрече и никак иначе.Дубинский задается вопросом: "В конце концов, что он ему скажет? Мне не дали ни новых ассигнований, ни оружия, но зато назвали “милягой”, поэтому - сдавайся, Путин? - и сам же не этот вопрос отвечает: - Это так же смешно, как я и написал".Он уверен, что по причине собственной несостоятельности глава киевского режима переходит к партии "упоротого": "Или встречайтесь со мной, или я не знаю, что сделаю".
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владимир зеленский, украина, переговоры, россия, владимир путин
Политика, Владимир Зеленский, УКРАИНА, переговоры, РОССИЯ, Владимир Путин
22:32 29.06.2025 (обновлено: 22:33 29.06.2025)
 
"Сдавайся, Путин". Назван "козырь" Зеленского в переговорах с Россией

Дубинский: Зеленский будет настаивать на личной встрече с Путиным

© Unsplash/Glib AlbovskyКиев, Украина
Киев, Украина
© Unsplash/Glib Albovsky
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МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Поскольку по итогам недавно прошедших саммитов НАТО и Евросоюза Владимир Зеленский не получил каких-либо козырей, единственное, что ему осталось, это наставать на личной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал депутат Рады Александр Дубинский, содержащийся в СИЗО по обвинению в государственной измене.
По словам опального нардепа, "последний аргумент Зеленского", которому саммиты НАТО Евросоюза не принесли никаких козырей, - "я буду обсуждать территориальные вопросы только с Путиным”, потому что достигнуть каких-либо договоренностей можно лишь при личной встрече и никак иначе.
Дубинский задается вопросом: "В конце концов, что он ему скажет? Мне не дали ни новых ассигнований, ни оружия, но зато назвали “милягой”, поэтому - сдавайся, Путин? - и сам же не этот вопрос отвечает: - Это так же смешно, как я и написал".
Он уверен, что по причине собственной несостоятельности глава киевского режима переходит к партии "упоротого": "Или встречайтесь со мной, или я не знаю, что сделаю".
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ПолитикаВладимир ЗеленскийУКРАИНАпереговорыРОССИЯВладимир Путин
 
 
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