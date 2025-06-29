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Песков рассказал о сроках проведения третьего раунда переговоров с Украиной - 29.06.2025, ПРАЙМ
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Песков рассказал о сроках проведения третьего раунда переговоров с Украиной
Песков рассказал о сроках проведения третьего раунда переговоров с Украиной - 29.06.2025, ПРАЙМ
Песков рассказал о сроках проведения третьего раунда переговоров с Украиной
В ближайшее время встреч с представителями Украины не запланировано, в Кремле надеются, что сроки проведения третьего раунда переговоров определятся в ближайшие | 29.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-29T23:17+0300
2025-06-29T23:31+0300
политика
дмитрий песков
россия
переговоры
украина
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МИНСК, 29 июн - ПРАЙМ. В ближайшее время встреч с представителями Украины не запланировано, в Кремле надеются, что сроки проведения третьего раунда переговоров определятся в ближайшие дни, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Нет, в ближайшее время пока нет. Ждем третьего раунда переговоров. Надеемся, что в самые ближайшие дни сроки проведения третьего раунда будут понятны", - сказал Песков, отвечая на вопрос программы "Время первого" на телеканале "Беларусь1" намечены ли в ближайшее время какие-то встречи. Запись была сделана на полях форума ЕАЭС в Минске 26-27 июня.Журналист спросила, от чего зависит ускорение переговорного процесса по Украине."Зависит очень многое, естественно, от позиций киевского режима. Зависит от того, насколько эффективно будут дальше продолжаться посреднические усилия Вашингтона. Позиция России хорошо известна. Кроме того, есть реальное положение дел на земле, от которого нельзя абстрагироваться и которое нужно учитывать. Ну вот, собственно, все это слагаемое образует общую картину. Она сложная, она непростая, но будет зависеть именно от них", - ответил пресс-секретарь.
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дмитрий песков, россия, переговоры, украина
Политика, Дмитрий Песков, РОССИЯ, переговоры, УКРАИНА
23:17 29.06.2025 (обновлено: 23:31 29.06.2025)
 
Песков рассказал о сроках проведения третьего раунда переговоров с Украиной

Кремль надеется, что сроки проведения переговоров с Украиной скоро определятся

© POOL | Перейти в медиабанкГосударственный визит президента РФ В. Путина в Казахстан
Государственный визит президента РФ В. Путина в Казахстан
© POOL
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МИНСК, 29 июн - ПРАЙМ. В ближайшее время встреч с представителями Украины не запланировано, в Кремле надеются, что сроки проведения третьего раунда переговоров определятся в ближайшие дни, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Нет, в ближайшее время пока нет. Ждем третьего раунда переговоров. Надеемся, что в самые ближайшие дни сроки проведения третьего раунда будут понятны", - сказал Песков, отвечая на вопрос программы "Время первого" на телеканале "Беларусь1" намечены ли в ближайшее время какие-то встречи. Запись была сделана на полях форума ЕАЭС в Минске 26-27 июня.
Журналист спросила, от чего зависит ускорение переговорного процесса по Украине.
"Зависит очень многое, естественно, от позиций киевского режима. Зависит от того, насколько эффективно будут дальше продолжаться посреднические усилия Вашингтона. Позиция России хорошо известна. Кроме того, есть реальное положение дел на земле, от которого нельзя абстрагироваться и которое нужно учитывать. Ну вот, собственно, все это слагаемое образует общую картину. Она сложная, она непростая, но будет зависеть именно от них", - ответил пресс-секретарь.
 
ПолитикаДмитрий ПесковРОССИЯпереговорыУКРАИНА
 
 
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