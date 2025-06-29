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Грэм* пригрозил торговым партнерам России пошлинами в 500%

Грэм* пригрозил торговым партнерам России пошлинами в 500% - 29.06.2025, ПРАЙМ

Грэм* пригрозил торговым партнерам России пошлинами в 500%

Торговых партнеров России, которые не оказывают поддержку Украине, ждут пошлины со стороны США в размере 500%, заявил в воскресенье сенатор-республиканец Линдси | 29.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-29T16:50+0300

2025-06-29T16:50+0300

2025-06-29T16:51+0300

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ВАШИНГТОН, 29 июн - ПРАЙМ. Торговых партнеров России, которые не оказывают поддержку Украине, ждут пошлины со стороны США в размере 500%, заявил в воскресенье сенатор-республиканец Линдси Грэм*. "Что делает этот законопроект? Если вы покупаете товары из России и не помогаете Украине, то на вашу продукцию накладывается пошлина в 500%", - сообщил он в интервью телеканалу ABC News, комментируя планы принятия законопроекта о новых санкциях против России. Грэм* отметил, что законопроект в первую очередь направлен против Индии и Китая, которые, по его оценкам, являются импортерами российской нефти. "У моего законопроекта 84 коспонсора (число сенаторов, поддержавших документ до его вынесенения на голосование - ред.). Он позволит президенту ввести пошлины на Китай, Индию и другие страны", - подчеркнул Грэм*. Американский сенатор Линдси Грэм*, известный своей антироссийской риторикой, ранее внес законопроект по санкциям, предусматривающий введение США импортных пошлин в размере 500% на импортируемые товары из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Позднее агентство Bloomberg передавало, что сенаторы не готовы принять законопроект без одобрения со стороны президента Дональда Трампа, а глава Еврокомиссии заявила Грэму* о необходимости скоординированного введения санкций против РФ.* внесен в России в список террористов и экстремистов.

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сша, россия, украина, рынок, пошлины