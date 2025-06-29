https://1prime.ru/20250629/putin-859000994.html
Путин примет участие в саммите БРИКС по телемосту
Путин примет участие в саммите БРИКС по телемосту - 29.06.2025, ПРАЙМ
Путин примет участие в саммите БРИКС по телемосту
Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе по телемосту примет участие в пленарном заседании саммита БРИКС, в графике главы государства имеются и другие... | 29.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-29T13:54+0300
2025-06-29T13:54+0300
2025-06-29T14:10+0300
политика
владимир путин
брикс
саммит брикс
https://cdnn.1prime.ru/img/84232/37/842323754_0:173:3031:1877_1920x0_80_0_0_f084bf2b08b1f056301fb92e0c1171b7.jpg
МОСКВА, 29 июн - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе по телемосту примет участие в пленарном заседании саммита БРИКС, в графике главы государства имеются и другие международные контакты.Кроме того, президент РФ проведет совещание по развитию новых регионов РФ, оперативное совещание Совбеза РФ, а также займется делами Агентства стратегических инициатив, сообщил тележурналист "России 1" Павел Зарубин.Семнадцатый саммит БРИКС пройдет в Рио-де-Жанейро 6-7 июля. Глава МИД РФ Сергей Лавров отправится на саммит БРИКС в Бразилию, сообщил ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков.БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к БРИКС присоединился ещё ряд стран.
https://1prime.ru/20250629/ushakov-859000428.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84232/37/842323754_149:0:2880:2048_1920x0_80_0_0_869179710e6ebaa3b6e34edb81cfb26c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, брикс, саммит брикс
Политика, Владимир Путин, БРИКС, Саммит БРИКС
Путин примет участие в саммите БРИКС по телемосту
Путин на следующей неделе по телемосту примет участие в саммите БРИКС
МОСКВА, 29 июн - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе по телемосту примет участие в пленарном заседании саммита БРИКС, в графике главы государства имеются и другие международные контакты.
Кроме того, президент РФ проведет совещание по развитию новых регионов РФ, оперативное совещание Совбеза РФ, а также займется делами Агентства стратегических инициатив, сообщил тележурналист "России 1" Павел Зарубин.
Семнадцатый саммит БРИКС пройдет в Рио-де-Жанейро 6-7 июля. Глава МИД РФ Сергей Лавров отправится на саммит БРИКС в Бразилию, сообщил ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к БРИКС присоединился ещё ряд стран.
Ушаков оценил вероятность встречи Путина и Трампа