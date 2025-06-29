https://1prime.ru/20250629/putin-859000994.html

Путин примет участие в саммите БРИКС по телемосту

Путин примет участие в саммите БРИКС по телемосту - 29.06.2025, ПРАЙМ

Путин примет участие в саммите БРИКС по телемосту

Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе по телемосту примет участие в пленарном заседании саммита БРИКС, в графике главы государства имеются и другие... | 29.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-29T13:54+0300

2025-06-29T13:54+0300

2025-06-29T14:10+0300

политика

владимир путин

брикс

саммит брикс

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МОСКВА, 29 июн - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе по телемосту примет участие в пленарном заседании саммита БРИКС, в графике главы государства имеются и другие международные контакты.Кроме того, президент РФ проведет совещание по развитию новых регионов РФ, оперативное совещание Совбеза РФ, а также займется делами Агентства стратегических инициатив, сообщил тележурналист "России 1" Павел Зарубин.Семнадцатый саммит БРИКС пройдет в Рио-де-Жанейро 6-7 июля. Глава МИД РФ Сергей Лавров отправится на саммит БРИКС в Бразилию, сообщил ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков.БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к БРИКС присоединился ещё ряд стран.

https://1prime.ru/20250629/ushakov-859000428.html

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