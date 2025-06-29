https://1prime.ru/20250629/razvedka-859002137.html

"В режиме паники". Разведка Британии опозорилась из-за России на весь мир

"В режиме паники". Разведка Британии опозорилась из-за России на весь мир - 29.06.2025, ПРАЙМ

"В режиме паники". Разведка Британии опозорилась из-за России на весь мир

Британская разведка MI5 в течение 20 лет рискованными методами пыталась вычислить в стане другой разведывательной службы Его Величества - MI6 - "крота",... | 29.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-29T15:14+0300

2025-06-29T15:14+0300

2025-06-29T15:57+0300

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МОСКВА, 29 июн - ПРАЙМ. Британская разведка MI5 в течение 20 лет рискованными методами пыталась вычислить в стане другой разведывательной службы Его Величества - MI6 - "крота", двойного агента, которого, как подозревали британцы, коварно завербовали российские спецслужбы. Операция по изобличению "русского шпиона" потребовала непомерных трат и усилий, которые, как выяснилось в итоге, были попросту выброшены на ветер. Найти и уличить российского резидента MI5 так и не смогла, рассказывается в резонансной публикации газеты The Guardian.Как сообщается, кодовое название операции - Wedlock ("Брачные узы" - прим. ред.) Задействованные в ней 35 сотрудников MI5 около 20 лет "в режиме паники" носились за попавшим под подозрение офицером MI6 по Европе, Азии и Ближнему Востоку. В статье отмечается, что это были весьма рискованные путешествия, потому что разведчики посещали страны, не уведомляя об этом их власти и, следовательно, в нарушение международного права.Примечательно, что в определенный период расследования британской разведки, как отмечает The Guardian, президент РФ Владимир Путин возглавлял ФСБ, а MI5 связывала предполагаемого "крота" именно с ФСБ. В итоге попавший в разработку офицер MI6 вышел в отставку, так и не дав повода к своему задержанию по подозрению в шпионаже, а операция "Брачные узы", которая, по словам самих разведчиков, 20 лет затмевала все другие операции MI5, бесславно закончилась ничем, говорится в статье.

https://1prime.ru/20250625/fsb-858872805.html

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великобритания, mi6, mi5, россия, разведка, шпионаж