https://1prime.ru/20250629/rosatom-859003253.html

В "Росатоме" прокомментировали исключение банков РФ из-под санкций США

В "Росатоме" прокомментировали исключение банков РФ из-под санкций США - 29.06.2025, ПРАЙМ

В "Росатоме" прокомментировали исключение банков РФ из-под санкций США

Исключение из-под американских финансовых санкций ряда российских банков и страховых компаний, связанных с атомной энергетикой, в том числе и по проекту... | 29.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-29T16:25+0300

2025-06-29T16:25+0300

2025-06-29T16:28+0300

энергетика

россия

венгрия

росатом

пакш-2

сша

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МОСКВА, 29 июн - ПРАЙМ. Исключение из-под американских финансовых санкций ряда российских банков и страховых компаний, связанных с атомной энергетикой, в том числе и по проекту "Пакш-2", позволит "Росатому" более интенсивно выполнять этот проект вместе с венгерскими партнерами, заявили РИА Новости в российской атомной госкорпорации."В пятницу OFAC (подразделение Минфина США по контролю за иностранными активами - ред.) было принято важное решение об исключении из американских финансовых санкций деятельности ряда российских банков и страховых компаний по проектам, связанным с атомной энергетикой, в том числе и по проекту "Пакш-2", который госкорпорация "Росатом" в лице своего инжинирингового дивизиона "Атомстройэкспорт" реализует в Венгрии. Это позволит более интенсивно реализовывать проект с нашими венгерскими партнерами в рамках действующего контракта", - сообщили в "Росатоме".Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство страны.АЭС "Пакш-2" с двумя энергоблоками ВВЭР-1200 поколения "III+" будет построена "под ключ". Гарантированный срок эксплуатации новых венгерских энергоблоков - 60 лет. АЭС "Пакш-2" является первым российским проектом на территории Европейского Союза. Основная лицензия на строительство АЭС "Пакш-2" была выдана венгерским регулятором в августе 2022 года. Лицензия подтверждает, что современные российские энергоблоки ВВЭР-1200 поколения "III+" отвечают самым строгим международным и европейским требованиям безопасности. Генеральным подрядчиком выступает входящая в "Росатом" "Инжиниринговая компания "АСЭ".

https://1prime.ru/20250629/sanktsii-859000127.html

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россия, венгрия, росатом, пакш-2, сша