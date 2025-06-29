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В России ввели новые требования к школьной форме - 29.06.2025, ПРАЙМ
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В России ввели новые требования к школьной форме
В России ввели новые требования к школьной форме - 29.06.2025, ПРАЙМ
В России ввели новые требования к школьной форме
Школьная форма должна быть удобной, эстетичной и патриотичной - эти требования теперь учитывает новый ГОСТ, который вступает в силу в России с 1 июля, следует... | 29.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-29T03:02+0300
2025-06-29T03:02+0300
общество
россия
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МОСКВА, 29 июн - ПРАЙМ. Школьная форма должна быть удобной, эстетичной и патриотичной - эти требования теперь учитывает новый ГОСТ, который вступает в силу в России с 1 июля, следует из документа, с которым ознакомилось РИА Новости. Согласно документу, школьную форму рекомендуется изготавливать в деловом стиле, ее покрой должен обеспечивать удобство для обучающегося как в сидячем положении, так и в движении. Также предусматривается, что одежда должна носить светский характер, быть эстетичной, не должна содержать запрещенную символику. Также новым ГОСТом рекомендуется размещение на школьной форме государственной и патриотической символики. В тексте ГОСТа отмечается, что он вводится впервые. Кроме того, с 1 июля вступают в силу еще несколько новых ГОСТов в области легкой промышленности. Так, например, заработает новый стандарт для оценки стойкости текстильных материалов. А также впервые появятся требования к защитной и профессиональной обуви. При этом ГОСТы сами по себе не всегда обязательны, но могут стать таковыми, если на них есть прямая отсылка в законе, контракте или техрегламенте. Большинство ГОСТов в России носят рекомендательный характер и служат ориентиром для производителей.
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40
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общество , россия
Общество , РОССИЯ
03:02 29.06.2025
 
В России ввели новые требования к школьной форме

Новый ГОСТ: школьная форма должна быть удобной, эстетичной и патриотичной

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МОСКВА, 29 июн - ПРАЙМ. Школьная форма должна быть удобной, эстетичной и патриотичной - эти требования теперь учитывает новый ГОСТ, который вступает в силу в России с 1 июля, следует из документа, с которым ознакомилось РИА Новости.
Согласно документу, школьную форму рекомендуется изготавливать в деловом стиле, ее покрой должен обеспечивать удобство для обучающегося как в сидячем положении, так и в движении. Также предусматривается, что одежда должна носить светский характер, быть эстетичной, не должна содержать запрещенную символику.
Также новым ГОСТом рекомендуется размещение на школьной форме государственной и патриотической символики.
В тексте ГОСТа отмечается, что он вводится впервые.
Кроме того, с 1 июля вступают в силу еще несколько новых ГОСТов в области легкой промышленности. Так, например, заработает новый стандарт для оценки стойкости текстильных материалов. А также впервые появятся требования к защитной и профессиональной обуви.
При этом ГОСТы сами по себе не всегда обязательны, но могут стать таковыми, если на них есть прямая отсылка в законе, контракте или техрегламенте. Большинство ГОСТов в России носят рекомендательный характер и служат ориентиром для производителей.
 
ОбществоРОССИЯ
 
 
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