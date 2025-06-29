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"Ни поражения, ни уступок". В США напомнили о главном козыре России
"Ни поражения, ни уступок". В США напомнили о главном козыре России - 29.06.2025, ПРАЙМ
"Ни поражения, ни уступок". В США напомнили о главном козыре России
Американский политолог Гилберт Докторов в своем видео на Youtube заявил, что противники России, стремясь усилить давление на Москву, могли упустить из виду... | 29.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-29T08:40+0300
2025-06-29T08:40+0300
2025-06-29T08:40+0300
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МОСКВА, 29 июн - ПРАЙМ. Американский политолог Гилберт Докторов в своем видео на Youtube заявил, что противники России, стремясь усилить давление на Москву, могли упустить из виду главный козырь России — ее ядерное оружие."И какой же будет результат усиления НАТО и давления на Россию? Ни поражения, ни уступок не будет. Напоминаю, Россия обладает ядерным оружием, она способна сдержать любую агрессию в свою сторону", — сказал Докторов.Кроме того, политолог добавил, что считает идею нанесения стратегического поражения России нереалистичной и теоретически невозможной.Москва неоднократно заявляла, что не представляет угрозы странам НАТО, но предупреждала об ответной реакции на действия альянса, угрожающие интересам России. Кроме того, в Москве подчеркивали готовность страны к диалогу на равноправной основе, призывая Запад отказаться от милитаризации Европы.Ранее президент России Владимир Путин подтвердил, что ядерная триада остается надежным гарантом суверенитета страны.
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сша, запад, нато, россия
Политика, США, ЗАПАД, НАТО, РОССИЯ
"Ни поражения, ни уступок". В США напомнили о главном козыре России
Политолог Докторов: Запад как будто забыло наличии у России ядерного оружия
МОСКВА, 29 июн - ПРАЙМ.
Американский политолог Гилберт Докторов в своем видео на Youtube
заявил, что противники России, стремясь усилить давление на Москву, могли упустить из виду главный козырь России — ее ядерное оружие.
"И какой же будет результат усиления НАТО и давления на Россию? Ни поражения, ни уступок не будет. Напоминаю, Россия обладает ядерным оружием, она способна сдержать любую агрессию в свою сторону", — сказал Докторов.
Кроме того, политолог добавил, что считает идею нанесения стратегического поражения России нереалистичной и теоретически невозможной.
Москва неоднократно заявляла, что не представляет угрозы странам НАТО, но предупреждала об ответной реакции на действия альянса, угрожающие интересам России. Кроме того, в Москве подчеркивали готовность страны к диалогу на равноправной основе, призывая Запад отказаться от милитаризации Европы.
Ранее президент России Владимир Путин подтвердил, что ядерная триада остается надежным гарантом суверенитета страны.
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