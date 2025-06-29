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В Кремле высказались о планах Европы ввести новые антироссийские санкции - 29.06.2025, ПРАЙМ
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В Кремле высказались о планах Европы ввести новые антироссийские санкции
В Кремле высказались о планах Европы ввести новые антироссийские санкции - 29.06.2025, ПРАЙМ
В Кремле высказались о планах Европы ввести новые антироссийские санкции
Санкции - это обоюдоострое оружие, и чем серьезнее санкции против России, тем серьезнее обратная отдача, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 29.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-29T12:06+0300
2025-06-29T12:11+0300
политика
россия
европа
дмитрий песков
санкции против рф
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МОСКВА, 29 июн - ПРАЙМ. Санкции - это обоюдоострое оружие, и чем серьезнее санкции против России, тем серьезнее обратная отдача, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.Так он прокомментировал стремление президента Франции Эммануэля Макрона и других лидеров ЕС ввести новый 18-й пакет санкций против России."Чем серьёзнее пакет санкций, которые, я еще раз повторюсь, мы считаем незаконными, тем серьёзнее, скажем так, как от ружья, отдача в плечо. Всё-таки, оружие это обоюдоострое", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.Кроме того, пресс-секретарь заявил об уверенности России в принятии Европой нового пакета антироссийских санкций, учитывая общий, достаточно оголтелый настрой Европы."Давайте дождёмся, в каком виде он будет принят. То, что он будет принят, мы не сомневаемся, учитывая общий настрой европейцев, такой оголтелый достаточно, милитаристский. Конечно же, за ними не заржавеет, и они будут продолжать вводить новые пакеты ограничений", - сказал Песков, добавив, что Россия за прошедшие годы уже научилась справляться с последствиями санкций.
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россия, европа, дмитрий песков, санкции против рф
Политика, РОССИЯ, ЕВРОПА, Дмитрий Песков, санкции против РФ
12:06 29.06.2025 (обновлено: 12:11 29.06.2025)
 
В Кремле высказались о планах Европы ввести новые антироссийские санкции

Песков: чем сильнее антироссийские санкции, тем больнее они ударят по Европе

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - ПРАЙМ, 1920, 29.06.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 29 июн - ПРАЙМ. Санкции - это обоюдоострое оружие, и чем серьезнее санкции против России, тем серьезнее обратная отдача, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Так он прокомментировал стремление президента Франции Эммануэля Макрона и других лидеров ЕС ввести новый 18-й пакет санкций против России.
"Чем серьёзнее пакет санкций, которые, я еще раз повторюсь, мы считаем незаконными, тем серьёзнее, скажем так, как от ружья, отдача в плечо. Всё-таки, оружие это обоюдоострое", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
Кроме того, пресс-секретарь заявил об уверенности России в принятии Европой нового пакета антироссийских санкций, учитывая общий, достаточно оголтелый настрой Европы.
"Давайте дождёмся, в каком виде он будет принят. То, что он будет принят, мы не сомневаемся, учитывая общий настрой европейцев, такой оголтелый достаточно, милитаристский. Конечно же, за ними не заржавеет, и они будут продолжать вводить новые пакеты ограничений", - сказал Песков, добавив, что Россия за прошедшие годы уже научилась справляться с последствиями санкций.
Государственный флаг на фасаде здания посольства Эстонии в Москве. - ПРАЙМ, 1920, 27.06.2025
Песков прокомментировал план Эстонии принимать самолеты с ядерным оружием
27 июня, 13:36
 
ПолитикаРОССИЯЕВРОПАДмитрий Песковсанкции против РФ
 
 
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