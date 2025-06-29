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Сийярто сообщил о снятии США части антироссийских санкций
Сийярто сообщил о снятии США части антироссийских санкций - 29.06.2025, ПРАЙМ
Сийярто сообщил о снятии США части антироссийских санкций
Новая администрация США сняла санкции, связанные с проектом АЭС "Пакш-2" в Венгрии, теперь строительство может быть продолжено, заявил венгерский министр... | 29.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-29T12:45+0300
2025-06-29T12:45+0300
2025-06-29T12:48+0300
энергетика
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МОСКВА, 29 июн - ПРАЙМ. Новая администрация США сняла санкции, связанные с проектом АЭС "Пакш-2" в Венгрии, теперь строительство может быть продолжено, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.Министр отметил, что в результате антироссийских санкций, введенных в ноябре 2024 года демократической администрацией США, продолжение расширения АЭС "Пакш" в Венгрии "стало практически невозможным"."К счастью, с января в Вашингтоне в Белом доме находится президент, который относится к Венгрии как к другу. Поэтому правительство США сняло санкции, связанные с инвестициями в АЭС "Пакш"... Производство крупного оборудования, необходимого для АЭС "Пакш", продолжается в России и во Франции. На стройплощадке, в Пакше, строительство теперь может получить новый импульс", - приводит слова Сийярто агентство MTI.
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венгрия, петер сийярто, сша, санкции против рф, пакш-2
Энергетика, ВЕНГРИЯ, Петер Сийярто, США, санкции против РФ, Пакш-2
Сийярто сообщил о снятии США части антироссийских санкций
Сийярто: США отменили санкции против РоссииЮ связанные со строительством АЭС "ПАКШ-2"
МОСКВА, 29 июн - ПРАЙМ. Новая администрация США сняла санкции, связанные с проектом АЭС "Пакш-2" в Венгрии, теперь строительство может быть продолжено, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
Министр отметил, что в результате антироссийских санкций, введенных в ноябре 2024 года демократической администрацией США, продолжение расширения АЭС "Пакш" в Венгрии "стало практически невозможным".
"К счастью, с января в Вашингтоне в Белом доме находится президент, который относится к Венгрии как к другу. Поэтому правительство США сняло санкции, связанные с инвестициями в АЭС "Пакш"... Производство крупного оборудования, необходимого для АЭС "Пакш", продолжается в России и во Франции. На стройплощадке, в Пакше, строительство теперь может получить новый импульс", - приводит слова Сийярто агентство MTI.
В Кремле высказались о планах Европы ввести новые антироссийские санкции