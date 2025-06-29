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Эксперт оценил снятие США санкций с проекта АЭС "Пакш-2" в Венгрии - 29.06.2025, ПРАЙМ
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Эксперт оценил снятие США санкций с проекта АЭС "Пакш-2" в Венгрии
Эксперт оценил снятие США санкций с проекта АЭС "Пакш-2" в Венгрии - 29.06.2025, ПРАЙМ
Эксперт оценил снятие США санкций с проекта АЭС "Пакш-2" в Венгрии
Снятие американских санкций с проекта строительства в Венгрии с участием России АЭС "Пакш-2" позволяет ожидать, что проект будет финансово обеспечен, что крайне | 29.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-29T14:41+0300
2025-06-29T14:41+0300
энергетика
венгрия
аэс "пакш"
пакш-2
росатом
сша
санкции против рф
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МОСКВА, 29 июн - ПРАЙМ. Снятие американских санкций с проекта строительства в Венгрии с участием России АЭС "Пакш-2" позволяет ожидать, что проект будет финансово обеспечен, что крайне важно для начала сооружения новой атомной станции, заявил РИА Новости главный редактор портала по атомной энергетике Александр Уваров. Новая администрация США сняла санкции, связанные с проектом АЭС "Пакш-2" в Венгрии, теперь строительство может быть продолжено, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. "Это, безусловно, очень позитивная и важная новость. Теперь можно ожидать, что проект АЭС "Пакш-2" будет в надлежащей мере финансово обеспечен, что крайне важно с точки зрения перехода к процедуре заливки "первого бетона" в фундамент пятого энергоблока станции, то есть фактическому началу строительства АЭС "Пакш-2", - сказал Уваров РИА Новости. Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство страны. АЭС "Пакш-2" с двумя энергоблоками ВВЭР-1200 поколения "III+" будет построена "под ключ". Гарантированный срок эксплуатации новых венгерских энергоблоков - 60 лет. АЭС "Пакш-2" является первым российским проектом на территории Европейского Союза. Основная лицензия на строительство АЭС "Пакш-2" была выдана венгерским регулятором в августе 2022 года. Лицензия подтверждает, что современные российские энергоблоки ВВЭР-1200 поколения "III+" отвечают самым строгим международным и европейским требованиям безопасности. Генеральным подрядчиком выступает входящая в "Росатом" "Инжиниринговая компания "АСЭ".
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венгрия
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венгрия, аэс "пакш", пакш-2, росатом, сша, санкции против рф
Энергетика, ВЕНГРИЯ, АЭС "Пакш", Пакш-2, Росатом, США, санкции против РФ
14:41 29.06.2025
 
Эксперт оценил снятие США санкций с проекта АЭС "Пакш-2" в Венгрии

Уваров: снятие США санкций с АЭС "Пакш-2" дает надежду на финансовое обеспечение проекта

© Фото : PAKS II. ZRTАЭС "Пакш-2", Венгрия
АЭС Пакш-2, Венгрия - ПРАЙМ, 1920, 29.06.2025
© Фото : PAKS II. ZRT
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МОСКВА, 29 июн - ПРАЙМ. Снятие американских санкций с проекта строительства в Венгрии с участием России АЭС "Пакш-2" позволяет ожидать, что проект будет финансово обеспечен, что крайне важно для начала сооружения новой атомной станции, заявил РИА Новости главный редактор портала по атомной энергетике Александр Уваров.
Новая администрация США сняла санкции, связанные с проектом АЭС "Пакш-2" в Венгрии, теперь строительство может быть продолжено, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Это, безусловно, очень позитивная и важная новость. Теперь можно ожидать, что проект АЭС "Пакш-2" будет в надлежащей мере финансово обеспечен, что крайне важно с точки зрения перехода к процедуре заливки "первого бетона" в фундамент пятого энергоблока станции, то есть фактическому началу строительства АЭС "Пакш-2", - сказал Уваров РИА Новости.
Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство страны.
АЭС "Пакш-2" с двумя энергоблоками ВВЭР-1200 поколения "III+" будет построена "под ключ". Гарантированный срок эксплуатации новых венгерских энергоблоков - 60 лет. АЭС "Пакш-2" является первым российским проектом на территории Европейского Союза. Основная лицензия на строительство АЭС "Пакш-2" была выдана венгерским регулятором в августе 2022 года. Лицензия подтверждает, что современные российские энергоблоки ВВЭР-1200 поколения "III+" отвечают самым строгим международным и европейским требованиям безопасности. Генеральным подрядчиком выступает входящая в "Росатом" "Инжиниринговая компания "АСЭ".
АЭС Пакш - ПРАЙМ, 1920, 29.06.2025
Сийярто сообщил о снятии США части антироссийских санкций
12:45
 
ЭнергетикаВЕНГРИЯАЭС "Пакш"Пакш-2РосатомСШАсанкции против РФ
 
 
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