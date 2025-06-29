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Сенат США начнет рассмотрение проекта об антироссийских санкциях в июле

Сенат США начнет рассмотрение проекта об антироссийских санкциях в июле - 29.06.2025, ПРАЙМ

Сенат США начнет рассмотрение проекта об антироссийских санкциях в июле

Сенат США начнет рассмотрение законопроекта о новых санкциях против России уже в июле, заявил в воскресенье сенатор-республиканец Линдси Грэм*. | 29.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-29T16:39+0300

2025-06-29T16:39+0300

2025-06-29T16:39+0300

политика

сша

сенат сша

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ВАШИНГТОН, 29 июн - ПРАЙМ. Сенат США начнет рассмотрение законопроекта о новых санкциях против России уже в июле, заявил в воскресенье сенатор-республиканец Линдси Грэм*. "На следующий день после июльского перерыва (начиная с 7 июля - ред.) мы намерены провести законопроект", - сообщил он в интервью телеканалу ABC News, комментируя планы принятия законопроекта о новых санкциях против России. Американский сенатор Линдси Грэм*, известный своей антироссийской риторикой, ранее внес законопроект по санкциям, предусматривающий введение США импортных пошлин в размере 500% на импортируемые товары из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Позднее агентство Bloomberg передавало, что сенаторы не готовы принять законопроект без одобрения со стороны президента Дональда Трампа, а глава Еврокомиссии заявила Грэму* о необходимости скоординированного введения санкций против РФ.* внесен в России в список террористов и экстремистов.

https://1prime.ru/20250629/tramp-859003599.html

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