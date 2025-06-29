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Сенат США начнет рассмотрение проекта об антироссийских санкциях в июле - 29.06.2025, ПРАЙМ
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Сенат США начнет рассмотрение проекта об антироссийских санкциях в июле
Сенат США начнет рассмотрение проекта об антироссийских санкциях в июле - 29.06.2025, ПРАЙМ
Сенат США начнет рассмотрение проекта об антироссийских санкциях в июле
Сенат США начнет рассмотрение законопроекта о новых санкциях против России уже в июле, заявил в воскресенье сенатор-республиканец Линдси Грэм*. | 29.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-29T16:39+0300
2025-06-29T16:39+0300
политика
сша
сенат сша
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ВАШИНГТОН, 29 июн - ПРАЙМ. Сенат США начнет рассмотрение законопроекта о новых санкциях против России уже в июле, заявил в воскресенье сенатор-республиканец Линдси Грэм*. "На следующий день после июльского перерыва (начиная с 7 июля - ред.) мы намерены провести законопроект", - сообщил он в интервью телеканалу ABC News, комментируя планы принятия законопроекта о новых санкциях против России. Американский сенатор Линдси Грэм*, известный своей антироссийской риторикой, ранее внес законопроект по санкциям, предусматривающий введение США импортных пошлин в размере 500% на импортируемые товары из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Позднее агентство Bloomberg передавало, что сенаторы не готовы принять законопроект без одобрения со стороны президента Дональда Трампа, а глава Еврокомиссии заявила Грэму* о необходимости скоординированного введения санкций против РФ.* внесен в России в список террористов и экстремистов.
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сша, сенат сша, санкции против рф
Политика, США, сенат США, санкции против РФ
16:39 29.06.2025
 
Сенат США начнет рассмотрение проекта об антироссийских санкциях в июле

Грэм*: сенат США начнет рассмотрение проекта о новых антироссийских санкциях в начале июля

CC BY-SA 2.0 / Martin Kramer / The White HouseЗдание Белого дома, Вашингтон, США
Здание Белого дома, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 29.06.2025
CC BY-SA 2.0 / Martin Kramer / The White House
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ВАШИНГТОН, 29 июн - ПРАЙМ. Сенат США начнет рассмотрение законопроекта о новых санкциях против России уже в июле, заявил в воскресенье сенатор-республиканец Линдси Грэм*.
"На следующий день после июльского перерыва (начиная с 7 июля - ред.) мы намерены провести законопроект", - сообщил он в интервью телеканалу ABC News, комментируя планы принятия законопроекта о новых санкциях против России.
Американский сенатор Линдси Грэм*, известный своей антироссийской риторикой, ранее внес законопроект по санкциям, предусматривающий введение США импортных пошлин в размере 500% на импортируемые товары из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Позднее агентство Bloomberg передавало, что сенаторы не готовы принять законопроект без одобрения со стороны президента Дональда Трампа, а глава Еврокомиссии заявила Грэму* о необходимости скоординированного введения санкций против РФ.
* внесен в России в список террористов и экстремистов.
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 29.06.2025
Грэм* заявил о планах Трампа по принятию проекта об антироссийских санкциях
16:36
 
ПолитикаСШАсенат СШАсанкции против РФ
 
 
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