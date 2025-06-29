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Глава РФПИ прокомментировал снятие США санкций, связанных с АЭС "Пакш-2" - 29.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Глава РФПИ прокомментировал снятие США санкций, связанных с АЭС "Пакш-2"
Глава РФПИ прокомментировал снятие США санкций, связанных с АЭС "Пакш-2" - 29.06.2025, ПРАЙМ
Глава РФПИ прокомментировал снятие США санкций, связанных с АЭС "Пакш-2"
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл... | 29.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-29T18:53+0300
2025-06-29T18:53+0300
экономика
кирилл дмитриев
рфпи
сша
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МОСКВА, 29 июн - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал снятие США санкций, связанных с проектом АЭС "Пакш-2", назвав решение Вашингтона ключевым прецедентом. Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в воскресенье сообщил, что администрация США сняла санкции, связанные с проектом АЭС "Пакш-2" в Венгрии, теперь строительство может быть продолжено "Это ключевой прецедент: энергетическая безопасность... (важнее - ред.) идеологии, отмена провальной политики (экс-президента США Джо - ред.) Байдена, прагматизм выше неэффективного давления. Венгрия - победитель!" - написал Дмитриев в соцсети X. Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство страны. АЭС "Пакш-2" с двумя энергоблоками ВВЭР-1200 поколения "III+" будет построена "под ключ". Гарантированный срок эксплуатации новых венгерских энергоблоков - 60 лет. АЭС "Пакш-2" является первым российским проектом на территории Европейского Союза. Основная лицензия на строительство АЭС "Пакш-2" была выдана венгерским регулятором в августе 2022 года. Лицензия подтверждает, что современные российские энергоблоки ВВЭР-1200 поколения "III+" отвечают самым строгим международным и европейским требованиям безопасности. Генеральным подрядчиком выступает входящая в "Росатом" "Инжиниринговая компания "АСЭ".
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кирилл дмитриев, рфпи, сша
Экономика, Кирилл Дмитриев, РФПИ, США
18:53 29.06.2025
 
Глава РФПИ прокомментировал снятие США санкций, связанных с АЭС "Пакш-2"

Глава РФПИ: снятие США санкций, связанных с АЭС "Пакш-2", - ключевой прецедент

© РИА Новости . Михаил Климентьев | Перейти в медиабанк%Генеральный директор УК "Российский фонд прямых инвестиций" (РФПИ) Кирилл Дмитриев на ПМЭФ 2015
%Генеральный директор УК Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на ПМЭФ 2015 - ПРАЙМ, 1920, 29.06.2025
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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МОСКВА, 29 июн - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал снятие США санкций, связанных с проектом АЭС "Пакш-2", назвав решение Вашингтона ключевым прецедентом.
Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто в воскресенье сообщил, что администрация США сняла санкции, связанные с проектом АЭС "Пакш-2" в Венгрии, теперь строительство может быть продолжено
"Это ключевой прецедент: энергетическая безопасность... (важнее - ред.) идеологии, отмена провальной политики (экс-президента США Джо - ред.) Байдена, прагматизм выше неэффективного давления. Венгрия - победитель!" - написал Дмитриев в соцсети X.
Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство страны.
АЭС "Пакш-2" с двумя энергоблоками ВВЭР-1200 поколения "III+" будет построена "под ключ". Гарантированный срок эксплуатации новых венгерских энергоблоков - 60 лет. АЭС "Пакш-2" является первым российским проектом на территории Европейского Союза. Основная лицензия на строительство АЭС "Пакш-2" была выдана венгерским регулятором в августе 2022 года. Лицензия подтверждает, что современные российские энергоблоки ВВЭР-1200 поколения "III+" отвечают самым строгим международным и европейским требованиям безопасности. Генеральным подрядчиком выступает входящая в "Росатом" "Инжиниринговая компания "АСЭ".
АЭС Пакш - ПРАЙМ, 1920, 29.06.2025
Сийярто сообщил о снятии США части антироссийских санкций
12:45
 
ЭкономикаКирилл ДмитриевРФПИСША
 
 
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