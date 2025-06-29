Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сенатор США проговорился о принятии проекта о санкциях в отношении России - 29.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250629/sanktsii-859007181.html
Сенатор США проговорился о принятии проекта о санкциях в отношении России
Сенатор США проговорился о принятии проекта о санкциях в отношении России - 29.06.2025, ПРАЙМ
Сенатор США проговорился о принятии проекта о санкциях в отношении России
Американский сенатор-демократ Крис Кунс в воскресенье допустил, что сенат США уже на следующей неделе может принять новый законопроект о введении дополнительных | 29.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-29T22:15+0300
2025-06-29T22:15+0300
политика
сша
санкции против рф
https://cdnn.1prime.ru/img/76751/28/767512878_0:80:1501:924_1920x0_80_0_0_9c8c1377d37631d4300ca0effc62c2ae.jpg
ВАШИНГТОН, 29 июн - ПРАЙМ. Американский сенатор-демократ Крис Кунс в воскресенье допустил, что сенат США уже на следующей неделе может принять новый законопроект о введении дополнительных санкций против России. "Сенаторы (Линдси - прим. ред.) Грэм* и (Ричард - прим. ред.) Блюменталь подготовили законопроект о санкциях, который, я надеюсь, мы рассмотрим и примем на следующей неделе", - заявил Кунс в интервью телеканалу Fox News. В воскресенье Грэм заявил о том, что американские сенаторы начнут рассмотрение законопроекта о новых санкциях против России уже в июле. Как утверждал Грэм в интервью Fox News, президент США Дональд Трамп лично заявил ему о том, что конгрессу настало время принять документ. Грэм, известный своей антироссийской риторикой, ранее внес законопроект по санкциям, предусматривающий введение США импортных пошлин в размере 500% на импортируемые товары из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Позднее агентство Блумберг передавало, что сенаторы не готовы принять законопроект без одобрения со стороны Трампа, а глава Еврокомиссии заявила Грэму о необходимости скоординированного введения санкций против РФ.* Внесен в РФ в список террористов и экстремистов.
https://1prime.ru/20250629/sanktsii-859003727.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76751/28/767512878_80:0:1419:1004_1920x0_80_0_0_8466ef1f9ba56ef77d50c57f3bf00a48.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, санкции против рф
Политика, США, санкции против РФ
22:15 29.06.2025
 
Сенатор США проговорился о принятии проекта о санкциях в отношении России

Сенатор США допустил принятие проекта о санкциях против РФ на следующей неделе

© fotolia.com / ETIEN" Капитолий
 Капитолий - ПРАЙМ, 1920, 29.06.2025
© fotolia.com / ETIEN
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 29 июн - ПРАЙМ. Американский сенатор-демократ Крис Кунс в воскресенье допустил, что сенат США уже на следующей неделе может принять новый законопроект о введении дополнительных санкций против России.
"Сенаторы (Линдси - прим. ред.) Грэм* и (Ричард - прим. ред.) Блюменталь подготовили законопроект о санкциях, который, я надеюсь, мы рассмотрим и примем на следующей неделе", - заявил Кунс в интервью телеканалу Fox News.
В воскресенье Грэм заявил о том, что американские сенаторы начнут рассмотрение законопроекта о новых санкциях против России уже в июле. Как утверждал Грэм в интервью Fox News, президент США Дональд Трамп лично заявил ему о том, что конгрессу настало время принять документ.
Грэм, известный своей антироссийской риторикой, ранее внес законопроект по санкциям, предусматривающий введение США импортных пошлин в размере 500% на импортируемые товары из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Позднее агентство Блумберг передавало, что сенаторы не готовы принять законопроект без одобрения со стороны Трампа, а глава Еврокомиссии заявила Грэму о необходимости скоординированного введения санкций против РФ.
* Внесен в РФ в список террористов и экстремистов.
Здание Белого дома, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 29.06.2025
Сенат США начнет рассмотрение проекта об антироссийских санкциях в июле
16:39
 
ПолитикаСШАсанкции против РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала