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Сенатор США проговорился о принятии проекта о санкциях в отношении России
Сенатор США проговорился о принятии проекта о санкциях в отношении России - 29.06.2025, ПРАЙМ
Сенатор США проговорился о принятии проекта о санкциях в отношении России
Американский сенатор-демократ Крис Кунс в воскресенье допустил, что сенат США уже на следующей неделе может принять новый законопроект о введении дополнительных | 29.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-29T22:15+0300
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ВАШИНГТОН, 29 июн - ПРАЙМ. Американский сенатор-демократ Крис Кунс в воскресенье допустил, что сенат США уже на следующей неделе может принять новый законопроект о введении дополнительных санкций против России. "Сенаторы (Линдси - прим. ред.) Грэм* и (Ричард - прим. ред.) Блюменталь подготовили законопроект о санкциях, который, я надеюсь, мы рассмотрим и примем на следующей неделе", - заявил Кунс в интервью телеканалу Fox News. В воскресенье Грэм заявил о том, что американские сенаторы начнут рассмотрение законопроекта о новых санкциях против России уже в июле. Как утверждал Грэм в интервью Fox News, президент США Дональд Трамп лично заявил ему о том, что конгрессу настало время принять документ. Грэм, известный своей антироссийской риторикой, ранее внес законопроект по санкциям, предусматривающий введение США импортных пошлин в размере 500% на импортируемые товары из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Позднее агентство Блумберг передавало, что сенаторы не готовы принять законопроект без одобрения со стороны Трампа, а глава Еврокомиссии заявила Грэму о необходимости скоординированного введения санкций против РФ.* Внесен в РФ в список террористов и экстремистов.
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сша, санкции против рф
Политика, США, санкции против РФ
Сенатор США проговорился о принятии проекта о санкциях в отношении России
Сенатор США допустил принятие проекта о санкциях против РФ на следующей неделе
ВАШИНГТОН, 29 июн - ПРАЙМ. Американский сенатор-демократ Крис Кунс в воскресенье допустил, что сенат США уже на следующей неделе может принять новый законопроект о введении дополнительных санкций против России.
"Сенаторы (Линдси - прим. ред.) Грэм* и (Ричард - прим. ред.) Блюменталь подготовили законопроект о санкциях, который, я надеюсь, мы рассмотрим и примем на следующей неделе", - заявил Кунс в интервью телеканалу Fox News.
В воскресенье Грэм заявил о том, что американские сенаторы начнут рассмотрение законопроекта о новых санкциях против России уже в июле. Как утверждал Грэм в интервью Fox News, президент США Дональд Трамп лично заявил ему о том, что конгрессу настало время принять документ.
Грэм, известный своей антироссийской риторикой, ранее внес законопроект по санкциям, предусматривающий введение США импортных пошлин в размере 500% на импортируемые товары из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Позднее агентство Блумберг передавало, что сенаторы не готовы принять законопроект без одобрения со стороны Трампа, а глава Еврокомиссии заявила Грэму о необходимости скоординированного введения санкций против РФ.
* Внесен в РФ в список террористов и экстремистов.
Сенат США начнет рассмотрение проекта об антироссийских санкциях в июле