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Сенат США одобрил законопроект Трампа о расходах и налогах

Сенат США одобрил законопроект Трампа о расходах и налогах - 29.06.2025, ПРАЙМ

Сенат США одобрил законопроект Трампа о расходах и налогах

Сенат США большинством голосов одобрил законопроект президента США Дональда Трампа о расходах и налогах, известный как "Единый, большой, красивый" (The Big... | 29.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-29T06:48+0300

2025-06-29T06:48+0300

2025-06-29T06:48+0300

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МОСКВА, 29 июн - ПРАЙМ. Сенат США большинством голосов одобрил законопроект президента США Дональда Трампа о расходах и налогах, известный как "Единый, большой, красивый" (The Big Beautiful Bill), сообщает телеканал NBC. Нижняя палата конгресса США в мае приняла продвигаемый Трампом законопроект, который сокращает федеральные расходы, но одновременно дает серьезные налоговые льготы. В итоге, по оценке бюджетного управления конгресса, вырастут и дефицит бюджета, и госдолг. "В субботу вечером возглавляемый республиканцами сенат в результате драматического многочасового голосования продвинул масштабный пакет мер внутренней политики для программы президента Дональда Трампа, что еще на один шаг приблизило его к принятию", - говорится в материале телеканала. Отмечается, что за законопроект проголосовал 51 человек, против - 49.

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мировая экономика, сша, москва, дональд трамп, nbc, конгресс сша