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Сенат США одобрил законопроект Трампа о расходах и налогах - 29.06.2025, ПРАЙМ
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Сенат США одобрил законопроект Трампа о расходах и налогах
Сенат США одобрил законопроект Трампа о расходах и налогах - 29.06.2025, ПРАЙМ
Сенат США одобрил законопроект Трампа о расходах и налогах
Добавлен бэкграунд (5 абзац) | 29.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-29T06:57+0300
2025-06-29T06:57+0300
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Добавлен бэкграунд (5 абзац) МОСКВА, 29 июн - ПРАЙМ. Сенат США большинством голосов в ходе процедурного голосования одобрил законопроект президента США Дональда Трампа о расходах и налогах, известный как "Единый, большой, красивый" (The Big Beautiful Bill), сообщает телеканал NBC. Нижняя палата конгресса США в мае приняла продвигаемый Трампом законопроект, который сокращает федеральные расходы, но одновременно дает серьезные налоговые льготы. В итоге, по оценке бюджетного управления конгресса, вырастут и дефицит бюджета, и госдолг. "В субботу вечером возглавляемый республиканцами сенат в результате драматического многочасового голосования продвинул масштабный пакет мер внутренней политики для программы президента Дональда Трампа, что еще на один шаг приблизило его к принятию", - говорится в материале телеканала. Отмечается, что за законопроект проголосовал 51 человек, против - 49. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск накануне раскритиковал последнюю версию законопроекта о сокращении государственных расходов, заявив, что документ может уничтожить миллионы рабочих мест в США.
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мировая экономика, сша, москва, дональд трамп, nbc, конгресс сша
Экономика, Мировая экономика, США, МОСКВА, Дональд Трамп, NBC, Конгресс США
06:57 29.06.2025
 
Сенат США одобрил законопроект Трампа о расходах и налогах

NBC: сенат США одобрил законопроект Трампа о расходах и налогах

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Добавлен бэкграунд (5 абзац)
МОСКВА, 29 июн - ПРАЙМ. Сенат США большинством голосов в ходе процедурного голосования одобрил законопроект президента США Дональда Трампа о расходах и налогах, известный как "Единый, большой, красивый" (The Big Beautiful Bill), сообщает телеканал NBC.
Нижняя палата конгресса США в мае приняла продвигаемый Трампом законопроект, который сокращает федеральные расходы, но одновременно дает серьезные налоговые льготы. В итоге, по оценке бюджетного управления конгресса, вырастут и дефицит бюджета, и госдолг.
"В субботу вечером возглавляемый республиканцами сенат в результате драматического многочасового голосования продвинул масштабный пакет мер внутренней политики для программы президента Дональда Трампа, что еще на один шаг приблизило его к принятию", - говорится в материале телеканала.
Отмечается, что за законопроект проголосовал 51 человек, против - 49.
Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск накануне раскритиковал последнюю версию законопроекта о сокращении государственных расходов, заявив, что документ может уничтожить миллионы рабочих мест в США.
 
ЭкономикаМировая экономикаСШАМОСКВАДональд ТрампNBCКонгресс США
 
 
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