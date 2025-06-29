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Сеул сократил закупки морепродуктов у России - 29.06.2025, ПРАЙМ
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Сеул сократил закупки морепродуктов у России
Сеул сократил закупки морепродуктов у России - 29.06.2025, ПРАЙМ
Сеул сократил закупки морепродуктов у России
Сеул в мае сократил покупки морепродуктов у Москвы до минимальных за год значений, однако Россия все равно сохранила за собой вторую строчку в числе главных... | 29.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-29T06:45+0300
2025-06-29T06:45+0300
бизнес
экономика
россия
южная корея
китай
норвегия
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МОСКВА, 29 июн - ПРАЙМ. Сеул в мае сократил покупки морепродуктов у Москвы до минимальных за год значений, однако Россия все равно сохранила за собой вторую строчку в числе главных поставщиков, выяснило РИА Новости, изучив данные корейской статслужбы. Так, по итогам мая 2025 года импорт Южной Кореей российских морепродуктов составил почти 65 миллионов долларов. С учетом сокращения на 23% в месячном выражении это стало минимумом с июня прошлого года. При этом в годовом выражении произошел прирост на 15,3%. Самыми востребованными у корейцев в мае стали российские крабы - их было импортировано на 31,8 миллиона долларов. Также в заметных количествах покупалась мороженая рыба (22,6 миллиона), филе и мясо рыбы (5,5 миллиона), а также сушеная, соленая и копченая рыба (4,7 миллиона). Несмотря на сокращение объемов экспорта в Южную Корею, Россия смогла сохранить за собой второе место среди главных поставщиков морепродуктов. В пятерку также вошли Китай (94,2 миллиона долларов), Норвегия (46,1 миллиона), Вьетнам (41,2 миллиона) и Чили (17,7 миллиона). По итогам первых пяти месяцев Сеул нарастил импорт морепродуктов на 5%, до 2,1 миллиона долларов. За весь прошлый год он составил 4,8 миллиона.
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бизнес, россия, южная корея, китай, норвегия
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, КИТАЙ, НОРВЕГИЯ
06:45 29.06.2025
 
Сеул сократил закупки морепродуктов у России

Сеул в мае сократил покупки морепродуктов у Москвы до минимума за год

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МОСКВА, 29 июн - ПРАЙМ. Сеул в мае сократил покупки морепродуктов у Москвы до минимальных за год значений, однако Россия все равно сохранила за собой вторую строчку в числе главных поставщиков, выяснило РИА Новости, изучив данные корейской статслужбы.
Так, по итогам мая 2025 года импорт Южной Кореей российских морепродуктов составил почти 65 миллионов долларов. С учетом сокращения на 23% в месячном выражении это стало минимумом с июня прошлого года. При этом в годовом выражении произошел прирост на 15,3%.
Самыми востребованными у корейцев в мае стали российские крабы - их было импортировано на 31,8 миллиона долларов. Также в заметных количествах покупалась мороженая рыба (22,6 миллиона), филе и мясо рыбы (5,5 миллиона), а также сушеная, соленая и копченая рыба (4,7 миллиона).
Несмотря на сокращение объемов экспорта в Южную Корею, Россия смогла сохранить за собой второе место среди главных поставщиков морепродуктов. В пятерку также вошли Китай (94,2 миллиона долларов), Норвегия (46,1 миллиона), Вьетнам (41,2 миллиона) и Чили (17,7 миллиона).
По итогам первых пяти месяцев Сеул нарастил импорт морепродуктов на 5%, до 2,1 миллиона долларов. За весь прошлый год он составил 4,8 миллиона.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯЮЖНАЯ КОРЕЯКИТАЙНОРВЕГИЯ
 
 
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