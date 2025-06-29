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В "Шереметьево" объяснили причину скопления пассажиров

В "Шереметьево" объяснили причину скопления пассажиров - 29.06.2025, ПРАЙМ

В "Шереметьево" объяснили причину скопления пассажиров

Скопление пассажиров в аэропорту "Шереметьево" было временным, его обусловило прибытие нескольких международных рейсов, сообщили РИА Новости в пресс-службе... | 29.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-29T18:47+0300

2025-06-29T18:47+0300

2025-06-29T18:57+0300

происшествия

аэропорт шереметьево

пассажиры

рейсы

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МОСКВА, 29 июн - ПРАЙМ. Скопление пассажиров в аэропорту "Шереметьево" было временным, его обусловило прибытие нескольких международных рейсов, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани. Ранее в СМИ появилась информация о том, что пассажиры нескольких рейсов больше двух часов не могут пройти паспортный контроль в "Шереметьево". "​Возникновение временных скоплений в зоне паспортного контроля было обусловлено единовременным прибытием большого количества пассажиров семи международных рейсов в период с 14:00 до 15:00 мск, более тысячи человек из которых прибыли в течение 15 минут", - сообщили в пресс-службе "Шереметьево". ​Там отметили, что ожидание в зоне паспортного контроля для граждан РФ не превышает 30 минут, для иностранных граждан – не более 40 минут, что соответствует регламентам. Для обслуживания пассажиров функционируют 33 кабины паспортного контроля. "​В настоящий момент... скоплений пассажиров нет", - добавили в "Шереметьево".

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аэропорт шереметьево, пассажиры, рейсы