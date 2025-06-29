https://1prime.ru/20250629/sila-sibiri-859001109.html

Эксперт рассказал, что может поддержать проект "Силы Сибири - 2"

Эксперт рассказал, что может поддержать проект "Силы Сибири - 2" - 29.06.2025, ПРАЙМ

Эксперт рассказал, что может поддержать проект "Силы Сибири - 2"

Обострение геополитической ситуации – если Пекин почувствует, что есть угроза его морским коммуникациям – может поддержать проект газопровода из России в Китай... | 29.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-29T14:02+0300

2025-06-29T14:02+0300

2025-06-29T14:02+0300

энергетика

газ

россия

китай

газопровод "сила сибири"

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МОСКВА, 29 июн - ПРАЙМ. Обострение геополитической ситуации – если Пекин почувствует, что есть угроза его морским коммуникациям – может поддержать проект газопровода из России в Китай "Сила Сибири - 2", сказал в интервью РИА Новости директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев. "На мой взгляд, проект по-прежнему живой, но решения по нему со стороны Китая по-прежнему нет. Правда, сейчас к нему в Китае стало больше интереса, но не настолько, чтобы можно было говорить о скором заключении контракта", – отметил Белогорьев. Основная проблема в том, что дополнительные поставки 45–50 миллиардов кубометров российского газа по "Силе Сибири - 2" по-прежнему не укладываются в долгосрочные газовые балансы Китая, уточнил эксперт. Пекину, по его словам, пока не нужно столько газа из России. "Единственное, что может поддержать проект, это обострение геополитической ситуации – если Китай почувствует, что есть угроза его морским коммуникациям. Именно в стратегических целях проект может быть реализован – как создание надежного, защищенного канала поставок, который точно не подвержен влиянию каких-то военно-политических рисков", – продолжил Белогорьев. Китайское руководство, чтобы проект заработал, должно либо резко повысить оценку внутреннего спроса на газ в 2030-е годы, либо пересмотреть свои подходы к безопасности морской транспортировки СПГ, добавил эксперт. Пока этого тоже не происходит, поэтому проект остается в резерве, указал он. Отвечая на вопрос, почему интерес к проекту повысился именно в последние месяцы, эксперт сказал: "Потому что заметно обострилась геополитическая ситуация, США развязали полноценную торговую войну против КНР, множатся случаи санкций против гражданских торговых судов самых разных юрисдикций". Кроме того, США, Австралия и ряд других стран пытаются лишить китайский капитал права инвестировать в критическую портовую инфраструктуру в разных уголках мира, растут угрозы, связанные с возможным конфликтом вокруг Тайваня, добавил Белогорьев. "В общем, китайскому руководству действительно есть, о чем задуматься", – заключил он. Газопровод "Сила Сибири - 2" – проект поставок газа с месторождений Западной Сибири в Китай через Монголию на 50 миллиардов кубометров в год. Соглашение об основных условиях поставок по нему было подписано в Китае в 2015 году. Вице-премьер РФ Александр Новак на прошлой неделе сообщал, что проект "Сила Сибири - 2" сохраняет свою актуальность в условиях прогнозного роста спроса на газ в Китае до 2050 года. По словам Новака, более детальная информация непосредственно по самому проекту является предметом коммерческих переговоров.

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китай

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газ, россия, китай, газопровод "сила сибири"