https://1prime.ru/20250629/slovakiya-859003111.html

Президент Словакии заявил о необходимости диалога ЕС с Россией

Президент Словакии заявил о необходимости диалога ЕС с Россией - 29.06.2025, ПРАЙМ

Президент Словакии заявил о необходимости диалога ЕС с Россией

Президент Словакии Петер Пеллегрини поддержал необходимость диалога Европейского союза с Москвой. | 29.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-29T16:19+0300

2025-06-29T16:19+0300

2025-06-29T16:19+0300

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БРАТИСЛАВА, 29 июн - ПРАЙМ. Президент Словакии Петер Пеллегрини поддержал необходимость диалога Европейского союза с Москвой. "Необходимо начать говорить с Россией", - сказал Пеллегрини в интервью телеканалу ТА3 в воскресенье. Он высказался за то, чтобы нашлись лидеры, которые бы начали этот процесс от имени Европейского союза. В качестве возможного примера Пеллегрини привел премьер-министра Италии. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в декабре 2024 года посещал Москву, где его принял президент РФ Владимир Путин. Премьер заявлял, что эта поездка обусловлена необходимостью решить вопрос, связанный с остановкой Украиной транзита газа. Фицо также отмечал, что Москва всегда была надежным партнером Братиславы в вопросе поставок энергоресурсов. Фицо также посетил Москву 9 мая, он принимал участие в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

https://1prime.ru/20250628/fitso-858989490.html

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словакия, ес, россия, роберт фицо