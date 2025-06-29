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Президент Словакии заявил о необходимости диалога ЕС с Россией - 29.06.2025, ПРАЙМ
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Президент Словакии заявил о необходимости диалога ЕС с Россией
Президент Словакии заявил о необходимости диалога ЕС с Россией - 29.06.2025, ПРАЙМ
Президент Словакии заявил о необходимости диалога ЕС с Россией
Президент Словакии Петер Пеллегрини поддержал необходимость диалога Европейского союза с Москвой. | 29.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-29T16:19+0300
2025-06-29T16:19+0300
политика
словакия
ес
россия
роберт фицо
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БРАТИСЛАВА, 29 июн - ПРАЙМ. Президент Словакии Петер Пеллегрини поддержал необходимость диалога Европейского союза с Москвой. "Необходимо начать говорить с Россией", - сказал Пеллегрини в интервью телеканалу ТА3 в воскресенье. Он высказался за то, чтобы нашлись лидеры, которые бы начали этот процесс от имени Европейского союза. В качестве возможного примера Пеллегрини привел премьер-министра Италии. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в декабре 2024 года посещал Москву, где его принял президент РФ Владимир Путин. Премьер заявлял, что эта поездка обусловлена необходимостью решить вопрос, связанный с остановкой Украиной транзита газа. Фицо также отмечал, что Москва всегда была надежным партнером Братиславы в вопросе поставок энергоресурсов. Фицо также посетил Москву 9 мая, он принимал участие в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
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словакия, ес, россия, роберт фицо
Политика, СЛОВАКИЯ, ЕС, РОССИЯ, Роберт Фицо
16:19 29.06.2025
 
Президент Словакии заявил о необходимости диалога ЕС с Россией

Президент Словакии Пеллегрини призвал ЕС начать диалог с Россией

© fotolia.com / Yulia BuchatskayaФлаг Словакии
Флаг Словакии - ПРАЙМ, 1920, 29.06.2025
© fotolia.com / Yulia Buchatskaya
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БРАТИСЛАВА, 29 июн - ПРАЙМ. Президент Словакии Петер Пеллегрини поддержал необходимость диалога Европейского союза с Москвой.
"Необходимо начать говорить с Россией", - сказал Пеллегрини в интервью телеканалу ТА3 в воскресенье.
Он высказался за то, чтобы нашлись лидеры, которые бы начали этот процесс от имени Европейского союза. В качестве возможного примера Пеллегрини привел премьер-министра Италии.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в декабре 2024 года посещал Москву, где его принял президент РФ Владимир Путин. Премьер заявлял, что эта поездка обусловлена необходимостью решить вопрос, связанный с остановкой Украиной транзита газа. Фицо также отмечал, что Москва всегда была надежным партнером Братиславы в вопросе поставок энергоресурсов. Фицо также посетил Москву 9 мая, он принимал участие в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Роберт Фицо - ПРАЙМ, 1920, 28.06.2025
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