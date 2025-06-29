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Раскрыто, как максимально выгодно продать старый смартфон - 29.06.2025, ПРАЙМ
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Раскрыто, как максимально выгодно продать старый смартфон
Раскрыто, как максимально выгодно продать старый смартфон - 29.06.2025, ПРАЙМ
Раскрыто, как максимально выгодно продать старый смартфон
При продаже старого смартфона возникает вопрос, как реализовать устройство максимально выгодно. Советами с агентством "Прайм" поделился директор компании... | 29.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-29T03:03+0300
2025-06-29T03:03+0300
смартфоны
технологии
бизнес
павел мясоедов
"ит-резерв"
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МОСКВА, 29 июн - ПРАЙМ. При продаже старого смартфона возникает вопрос, как реализовать устройство максимально выгодно. Советами с агентством "Прайм" поделился директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов.Перед продажей устройства важно не забыть удалить с него всю информацию. Для этого нужно воспользоваться функциями "стереть все" и "сбросить к заводским настройкам".Наличие аксессуаров, коробки и чека позволит продать девайс дороже."Полный пакет аксессуаров всегда повышает стоимость смартфона. А также коробка, если она сохранилась, и чек. Даже если гарантия закончилась, благодаря чеку можно понять, в какой сети девайс покупался. Потому что с большей долей вероятности там есть специалисты, которые смогут обслуживать смартфон в будущем", - указал эксперт.Чтобы продать девайс максимально выгодно, необходимо сравнить цены на сайтах для размещения объявлений о продаже с ценами на специализированных сайтах, которые предоставляют услуги восстановления телефонов и их перепродажи."Если времени нет, можно сразу обратиться в организацию, занимающуюся восстановлением телефонов. Там смартфон можно продать одномоментно", - указал Мясоедов.Специалист посоветовал не скрывать от потенциальных покупателей, что устройство было в обращении и ремонте, поскольку это все равно обнаружится при осмотре.
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смартфоны, технологии, бизнес, павел мясоедов, "ит-резерв"
смартфоны, Технологии, Бизнес, Павел Мясоедов, "ИТ-Резерв"
03:03 29.06.2025
 
Раскрыто, как максимально выгодно продать старый смартфон

Эксперт Мясоедов: наличие коробки и чека позволит дороже продать старый смартфон

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкСтарт продаж iPhone 14 в России
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МОСКВА, 29 июн - ПРАЙМ. При продаже старого смартфона возникает вопрос, как реализовать устройство максимально выгодно. Советами с агентством "Прайм" поделился директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов.
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Перед продажей устройства важно не забыть удалить с него всю информацию. Для этого нужно воспользоваться функциями "стереть все" и "сбросить к заводским настройкам".
Наличие аксессуаров, коробки и чека позволит продать девайс дороже.
"Полный пакет аксессуаров всегда повышает стоимость смартфона. А также коробка, если она сохранилась, и чек. Даже если гарантия закончилась, благодаря чеку можно понять, в какой сети девайс покупался. Потому что с большей долей вероятности там есть специалисты, которые смогут обслуживать смартфон в будущем", - указал эксперт.
Чтобы продать девайс максимально выгодно, необходимо сравнить цены на сайтах для размещения объявлений о продаже с ценами на специализированных сайтах, которые предоставляют услуги восстановления телефонов и их перепродажи.
"Если времени нет, можно сразу обратиться в организацию, занимающуюся восстановлением телефонов. Там смартфон можно продать одномоментно", - указал Мясоедов.
Специалист посоветовал не скрывать от потенциальных покупателей, что устройство было в обращении и ремонте, поскольку это все равно обнаружится при осмотре.
 
смартфоныТехнологииБизнесПавел Мясоедов"ИТ-Резерв"
 
 
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