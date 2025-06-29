https://1prime.ru/20250629/spg-858998361.html
Россия нарастила поставки СПГ в Южную Корею до максимума с осени 2024 года
Россия нарастила поставки СПГ в Южную Корею до максимума с осени 2024 года - 29.06.2025, ПРАЙМ
Россия нарастила поставки СПГ в Южную Корею до максимума с осени 2024 года
Россия в мае этого года нарастила поставки в Южную Корею как сжиженного природного газа (СПГ), так и каменного угля - до максимальных значений с ноября прошлого | 29.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-29T10:10+0300
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МОСКВА, 29 июн - ПРАЙМ. Россия в мае этого года нарастила поставки в Южную Корею как сжиженного природного газа (СПГ), так и каменного угля - до максимальных значений с ноября прошлого года, выяснило РИА Новости, изучив данные корейской статслужбы. Сеул в мае в 1,8 раза, по сравнению с апрелем, нарастил покупки у Москвы СПГ - до максимальных с ноября 2024 года 135,2 миллиона долларов. В годовом выражении прирост составил одну четвертую. При этом Россия поднялась на 4-е с 7-го места среди главных поставщиков СПГ в Южную Корею. В топ-5 также вошли Австралия (938,2 миллиона долларов), Катар (323,3 миллиона), США (271,2 миллиона) и Бруней (114,5 миллиона). Также до максимальных значений с ноября вырос и импорт каменного угля: на 15% в месячном выражении и на 9% в годовом - до 127 миллионов долларов. В его поставках РФ также вошла в пятерку, сохранив за собой третье место. Еще в лидерах оказались Австралия (314,7 миллиона долларов), Канада (132,2 миллиона), Индонезия (83,4 миллиона) и Колумбия (66 миллионов). По итогам первых пяти месяцев текущего года Южная Корея сократила импорт как СПГ, так и угля. Поставки СПГ уменьшились за год на 10% - до 11,7 миллиарда долларов, а угля - в полтора раза до 4,8 миллиарда.
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россия, южная корея, газ, спг
Энергетика, РОССИЯ, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, Газ, СПГ
Россия нарастила поставки СПГ в Южную Корею до максимума с осени 2024 года
Россия в мае почти вдвое нарастила поставки в Южную Корею СПГ и каменного угля
МОСКВА, 29 июн - ПРАЙМ. Россия в мае этого года нарастила поставки в Южную Корею как сжиженного природного газа (СПГ), так и каменного угля - до максимальных значений с ноября прошлого года, выяснило РИА Новости, изучив данные корейской статслужбы.
Сеул в мае в 1,8 раза, по сравнению с апрелем, нарастил покупки у Москвы СПГ - до максимальных с ноября 2024 года 135,2 миллиона долларов. В годовом выражении прирост составил одну четвертую.
При этом Россия поднялась на 4-е с 7-го места среди главных поставщиков СПГ в Южную Корею. В топ-5 также вошли Австралия (938,2 миллиона долларов), Катар (323,3 миллиона), США (271,2 миллиона) и Бруней (114,5 миллиона).
Также до максимальных значений с ноября вырос и импорт каменного угля: на 15% в месячном выражении и на 9% в годовом - до 127 миллионов долларов.
В его поставках РФ также вошла в пятерку, сохранив за собой третье место. Еще в лидерах оказались Австралия (314,7 миллиона долларов), Канада (132,2 миллиона), Индонезия (83,4 миллиона) и Колумбия (66 миллионов).
По итогам первых пяти месяцев текущего года Южная Корея сократила импорт как СПГ, так и угля. Поставки СПГ уменьшились за год на 10% - до 11,7 миллиарда долларов, а угля - в полтора раза до 4,8 миллиарда.
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