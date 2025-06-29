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США могут оказаться в долговом рабстве, заявил Маск - 29.06.2025, ПРАЙМ
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США могут оказаться в долговом рабстве, заявил Маск
США могут оказаться в долговом рабстве, заявил Маск - 29.06.2025, ПРАЙМ
США могут оказаться в долговом рабстве, заявил Маск
Американский предприниматель Илон Маск заявил, что Штаты могут оказаться в долговом рабстве из-за законопроекта президента США Дональда Трампа о расходах и... | 29.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-29T00:53+0300
2025-06-29T00:53+0300
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МОСКВА, 29 июн - ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что Штаты могут оказаться в долговом рабстве из-за законопроекта президента США Дональда Трампа о расходах и налогах. Нижняя палата конгресса США в мае приняла продвигаемый Трампом "единый, большой и красивый" законопроект, который сокращает федеральные расходы, но одновременно дает серьезные налоговые льготы. В итоге, по оценке бюджетного управления конгресса, вырастут и дефицит бюджета, и госдолг. "Этот законопроект поднимает потолок госдолга на пять триллионов долларов, что представляет собой самое большое увеличение в истории и ставит Америку на быстрый путь к долговому рабству", - написал Маск в соцсети Х. Маск неоднократно подвергает критике этот законопроект Трампа в своих постах, в частности, ранее он отмечал, что в результате бюджетный дефицит Соединенных Штатов вырастет до 2,5 триллионов долларов, а американские граждане столкнутся с непосильным долгом. США, по ожиданиям аналитиков, могут оказаться на грани дефолта к августу, если республиканцы и демократы в конгрессе не договорятся о повышении потолка госдолга. Вопрос повышения предела заимствования в последние годы часто используется в политических спорах в рамках конгресса между двумя американскими партиями.
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мировая экономика, финансы, сша, москва, дональд трамп, конгресс сша
Экономика, Мировая экономика, Финансы, США, МОСКВА, Дональд Трамп, Конгресс США
00:53 29.06.2025
 
США могут оказаться в долговом рабстве, заявил Маск

Маск: США могут оказаться в долговом рабстве из-за законопроекта Трампа

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МОСКВА, 29 июн - ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что Штаты могут оказаться в долговом рабстве из-за законопроекта президента США Дональда Трампа о расходах и налогах.
Нижняя палата конгресса США в мае приняла продвигаемый Трампом "единый, большой и красивый" законопроект, который сокращает федеральные расходы, но одновременно дает серьезные налоговые льготы. В итоге, по оценке бюджетного управления конгресса, вырастут и дефицит бюджета, и госдолг.
"Этот законопроект поднимает потолок госдолга на пять триллионов долларов, что представляет собой самое большое увеличение в истории и ставит Америку на быстрый путь к долговому рабству", - написал Маск в соцсети Х.
Маск неоднократно подвергает критике этот законопроект Трампа в своих постах, в частности, ранее он отмечал, что в результате бюджетный дефицит Соединенных Штатов вырастет до 2,5 триллионов долларов, а американские граждане столкнутся с непосильным долгом.
США, по ожиданиям аналитиков, могут оказаться на грани дефолта к августу, если республиканцы и демократы в конгрессе не договорятся о повышении потолка госдолга. Вопрос повышения предела заимствования в последние годы часто используется в политических спорах в рамках конгресса между двумя американскими партиями.
 
ЭкономикаМировая экономикаФинансыСШАМОСКВАДональд ТрампКонгресс США
 
 
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