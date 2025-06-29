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Стоимость газа для ЕС за четыре года выросла в 2,5 раза - 29.06.2025, ПРАЙМ
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Стоимость газа для ЕС за четыре года выросла в 2,5 раза
Стоимость газа для ЕС за четыре года выросла в 2,5 раза - 29.06.2025, ПРАЙМ
Стоимость газа для ЕС за четыре года выросла в 2,5 раза
Стоимость газа для Евросоюза после начала введения санкций против России выросла в 2,5 раза – всего лишь за четыре года, с 2021 по 2025 год, она увеличились... | 29.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-29T07:15+0300
2025-06-29T07:15+0300
энергетика
газ
экономика
москва
ес
евростат
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МОСКВА, 29 июн – ПРАЙМ. Стоимость газа для Евросоюза после начала введения санкций против России выросла в 2,5 раза – всего лишь за четыре года, с 2021 по 2025 год, она увеличились вдвое больше, чем за предыдущие 20 лет, следует из расчетов РИА Новости по данным Евростата. Так, в апреле 2021 года средняя стоимость тысячи кубометров газа для ЕС составляла 206 евро, а в апреле текущего года – уже 523,5 евро. При этом за предыдущие четыре года прирост стоимости этого вида топлива для объединения составил лишь 1,7%: в апреле 2017 года тысячу кубометров можно было приобрести всего за 202,5 евро. Двадцать лет назад, в середине весны 2000 года тысяча кубометров обходилась ЕС в 123,9 евро. Основная причина – переориентация Евросоюза на сжиженный природный газ на фоне санкций против России. Если еще в 2021 году на СПГ приходилось всего треть от всех закупок объединения, то в 2025 году – уже чуть меньше половины. При этом стоимость импорта этого вида топлива за последние четыре года выросла с 257 евро до 645,5 евро. Стоимость трубопроводного газа все еще ниже сжиженного – 417 евро, хотя еще в 2021 году тысячу кубометров ЕС покупал всего за 178,7 евро. Таким образом, траты ЕС на газ в апреле 2025 года выросли до 8,05 миллиарда евро с 3,5 миллиарда четырьмя годами ранее несмотря на то, что объем импорта сократился за это же время на 8,5%, составив 15,4 миллиарда кубометров.
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газ, москва, ес, евростат
Энергетика, Газ, Экономика, МОСКВА, ЕС, Евростат
07:15 29.06.2025
 
Стоимость газа для ЕС за четыре года выросла в 2,5 раза

Евростат: стоимость газа для ЕС после введения санкций против России выросла в 2,5 раза

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МОСКВА, 29 июн – ПРАЙМ. Стоимость газа для Евросоюза после начала введения санкций против России выросла в 2,5 раза – всего лишь за четыре года, с 2021 по 2025 год, она увеличились вдвое больше, чем за предыдущие 20 лет, следует из расчетов РИА Новости по данным Евростата.
Так, в апреле 2021 года средняя стоимость тысячи кубометров газа для ЕС составляла 206 евро, а в апреле текущего года – уже 523,5 евро.
При этом за предыдущие четыре года прирост стоимости этого вида топлива для объединения составил лишь 1,7%: в апреле 2017 года тысячу кубометров можно было приобрести всего за 202,5 евро. Двадцать лет назад, в середине весны 2000 года тысяча кубометров обходилась ЕС в 123,9 евро.
Основная причина – переориентация Евросоюза на сжиженный природный газ на фоне санкций против России. Если еще в 2021 году на СПГ приходилось всего треть от всех закупок объединения, то в 2025 году – уже чуть меньше половины. При этом стоимость импорта этого вида топлива за последние четыре года выросла с 257 евро до 645,5 евро.
Стоимость трубопроводного газа все еще ниже сжиженного – 417 евро, хотя еще в 2021 году тысячу кубометров ЕС покупал всего за 178,7 евро.
Таким образом, траты ЕС на газ в апреле 2025 года выросли до 8,05 миллиарда евро с 3,5 миллиарда четырьмя годами ранее несмотря на то, что объем импорта сократился за это же время на 8,5%, составив 15,4 миллиарда кубометров.
 
ЭнергетикаЭкономикаГазМОСКВАЕСЕвростат
 
 
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