https://1prime.ru/20250629/telegram-859004133.html

В Telegram появилась система фактчекинга

В Telegram появилась система фактчекинга - 29.06.2025, ПРАЙМ

В Telegram появилась система фактчекинга

В Telegram появился фактчекинг - мессенджер стал помечать посты с сомнительной, недостоверной информацией, передает корреспондент РИА Новости. | 29.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-29T17:00+0300

2025-06-29T17:00+0300

2025-06-29T17:00+0300

telegram

технологии

https://cdnn.1prime.ru/img/83311/32/833113235_0:180:3003:1869_1920x0_80_0_0_4b9989249eac499803d4943dd978dceb.jpg

МОСКВА, 29 июн - ПРАЙМ. В Telegram появился фактчекинг - мессенджер стал помечать посты с сомнительной, недостоверной информацией, передает корреспондент РИА Новости. Так, один Telegram-канал опубликовал пост, в котором сообщается об уходе мессенджера из России. Об этом якобы объявил его основатель Павел Дуров. Мессенджер распознал эту информацию как ложную: "Данная информация не соответствует действительности - Павел Дуров не делал подобных заявлений". Ниже также отмечено, что данное разъяснение было предоставлено мессенджером.

https://1prime.ru/20250627/telegram-858971754.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

telegram, технологии