https://1prime.ru/20250629/telegram-859004133.html
В Telegram появилась система фактчекинга
В Telegram появилась система фактчекинга - 29.06.2025, ПРАЙМ
В Telegram появилась система фактчекинга
В Telegram появился фактчекинг - мессенджер стал помечать посты с сомнительной, недостоверной информацией, передает корреспондент РИА Новости. | 29.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-29T17:00+0300
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МОСКВА, 29 июн - ПРАЙМ. В Telegram появился фактчекинг - мессенджер стал помечать посты с сомнительной, недостоверной информацией, передает корреспондент РИА Новости. Так, один Telegram-канал опубликовал пост, в котором сообщается об уходе мессенджера из России. Об этом якобы объявил его основатель Павел Дуров. Мессенджер распознал эту информацию как ложную: "Данная информация не соответствует действительности - Павел Дуров не делал подобных заявлений". Ниже также отмечено, что данное разъяснение было предоставлено мессенджером.
https://1prime.ru/20250627/telegram-858971754.html
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telegram, технологии
В Telegram появилась система фактчекинга
Telegram стал распознавать и помечать посты с недостоверной информацией
МОСКВА, 29 июн - ПРАЙМ. В Telegram появился фактчекинг - мессенджер стал помечать посты с сомнительной, недостоверной информацией, передает корреспондент РИА Новости.
Так, один Telegram-канал опубликовал пост, в котором сообщается об уходе мессенджера из России. Об этом якобы объявил его основатель Павел Дуров.
Мессенджер распознал эту информацию как ложную: "Данная информация не соответствует действительности - Павел Дуров не делал подобных заявлений".
Ниже также отмечено, что данное разъяснение было предоставлено мессенджером.
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