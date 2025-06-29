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В Telegram появилась система фактчекинга - 29.06.2025, ПРАЙМ
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В Telegram появилась система фактчекинга
В Telegram появилась система фактчекинга - 29.06.2025, ПРАЙМ
В Telegram появилась система фактчекинга
В Telegram появился фактчекинг - мессенджер стал помечать посты с сомнительной, недостоверной информацией, передает корреспондент РИА Новости. | 29.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-29T17:00+0300
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МОСКВА, 29 июн - ПРАЙМ. В Telegram появился фактчекинг - мессенджер стал помечать посты с сомнительной, недостоверной информацией, передает корреспондент РИА Новости. Так, один Telegram-канал опубликовал пост, в котором сообщается об уходе мессенджера из России. Об этом якобы объявил его основатель Павел Дуров. Мессенджер распознал эту информацию как ложную: "Данная информация не соответствует действительности - Павел Дуров не делал подобных заявлений". Ниже также отмечено, что данное разъяснение было предоставлено мессенджером.
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telegram, технологии
Telegram, Технологии
17:00 29.06.2025
 
В Telegram появилась система фактчекинга

Telegram стал распознавать и помечать посты с недостоверной информацией

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМессенджер Telegram на экране монитора
Мессенджер Telegram на экране монитора - ПРАЙМ, 1920, 29.06.2025
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 29 июн - ПРАЙМ. В Telegram появился фактчекинг - мессенджер стал помечать посты с сомнительной, недостоверной информацией, передает корреспондент РИА Новости.
Так, один Telegram-канал опубликовал пост, в котором сообщается об уходе мессенджера из России. Об этом якобы объявил его основатель Павел Дуров.
Мессенджер распознал эту информацию как ложную: "Данная информация не соответствует действительности - Павел Дуров не делал подобных заявлений".
Ниже также отмечено, что данное разъяснение было предоставлено мессенджером.
Логотип мессенджера Telegram - ПРАЙМ, 1920, 27.06.2025
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