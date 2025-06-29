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Трамп пообещал объявить покупателей TikTok через 2 недели
Трамп пообещал объявить покупателей TikTok через 2 недели - 29.06.2025, ПРАЙМ
Трамп пообещал объявить покупателей TikTok через 2 недели
Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что объявит покупателей американского бизнеса социальной сети TikTok, принадлежащей китайской компании... | 29.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-29T17:54+0300
2025-06-29T17:54+0300
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ВАШИНГТОН, 29 июн - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что объявит покупателей американского бизнеса социальной сети TikTok, принадлежащей китайской компании ByteDance, через две недели, добавив, что ими станет "группа очень богатых людей". "Я скажу вам через две недели", - ответил он в интервью телеканалу Fox News на вопрос о покупателях американского бизнеса TikTok. При этом Трамп уточнил, что речь идет о "группе очень богатых людей", отказавшись называть конкретные имена покупателей. Ранее МИД КНР, комментируя вопрос с TikTok, заявлял, что американская сторона должна обеспечить открытую, честную, справедливую и недискриминационную деловую среду для китайских предприятий, работающих в Соединенных Штатах. В начале апреля, когда Трамп объявил о продлении разрешения на деятельность TikTok в стране, его администрация достигла соглашения с TikTok, согласно которому деятельность платформы в США была бы преобразована в новую компанию, контролируемую и управляемую большинством американских инвесторов. Однако после того, как Трамп ввел высокие тарифы на импорт из других стран, китайская компания ByteDance уведомила Белый дом, что не будет одобрять сделку до тех пор, пока не будут решены торговые вопросы. В 2024 году конгресс, руководствуясь соображениями национальной безопасности, принял закон, согласно которому компания ByteDance должна была продать TikTok или прекратить свою деятельность на территории США до 19 января этого года.
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сша, дональд трамп, бизнес, tiktok
США, Дональд Трамп, Бизнес, TikTok
Трамп пообещал объявить покупателей TikTok через 2 недели
Трамп: покупателями TikTok станут очень богатые люди
ВАШИНГТОН, 29 июн - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что объявит покупателей американского бизнеса социальной сети TikTok, принадлежащей китайской компании ByteDance, через две недели, добавив, что ими станет "группа очень богатых людей".
"Я скажу вам через две недели", - ответил он в интервью телеканалу Fox News на вопрос о покупателях американского бизнеса TikTok.
При этом Трамп уточнил, что речь идет о "группе очень богатых людей", отказавшись называть конкретные имена покупателей.
Ранее МИД КНР, комментируя вопрос с TikTok, заявлял, что американская сторона должна обеспечить открытую, честную, справедливую и недискриминационную деловую среду для китайских предприятий, работающих в Соединенных Штатах.
В начале апреля, когда Трамп объявил о продлении разрешения на деятельность TikTok в стране, его администрация достигла соглашения с TikTok, согласно которому деятельность платформы в США была бы преобразована в новую компанию, контролируемую и управляемую большинством американских инвесторов. Однако после того, как Трамп ввел высокие тарифы на импорт из других стран, китайская компания ByteDance уведомила Белый дом, что не будет одобрять сделку до тех пор, пока не будут решены торговые вопросы.
В 2024 году конгресс, руководствуясь соображениями национальной безопасности, принял закон, согласно которому компания ByteDance должна была продать TikTok или прекратить свою деятельность на территории США до 19 января этого года.
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