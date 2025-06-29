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Грэм* заявил о планах Трампа по принятию проекта об антироссийских санкциях - 29.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250629/tramp-859003599.html
Грэм* заявил о планах Трампа по принятию проекта об антироссийских санкциях
Грэм* заявил о планах Трампа по принятию проекта об антироссийских санкциях - 29.06.2025, ПРАЙМ
Грэм* заявил о планах Трампа по принятию проекта об антироссийских санкциях
Президент США Дональд Трамп считает, что конгрессу настало время принять новый законопроект о введении дополнительных санкций против России, заявил в... | 29.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-29T16:36+0300
2025-06-29T16:36+0300
экономика
сша
дональд трамп
санкции против рф
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ВАШИНГТОН, 29 июн - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп считает, что конгрессу настало время принять новый законопроект о введении дополнительных санкций против России, заявил в воскресенье сенатор-республиканец Линдси Грэм*."Вчера впервые президент сказал мне, когда мы с ним играли в гольф, что пришло время двигаться вперед", - сообщил он в интервью телеканалу ABC News, комментируя позицию Трампа по законопроекту о новых санкциях против России. Грэм* выразил уверенность в том, что Трамп подпишет документ в случае его принятия американскими законодателями. Американский сенатор Линдси Грэм*, известный своей антироссийской риторикой, ранее внес законопроект по санкциям, предусматривающий введение США импортных пошлин в размере 500% на импортируемые товары из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Позднее агентство Bloomberg передавало, что сенаторы не готовы принять законопроект без одобрения со стороны президента Дональда Трампа, а глава Еврокомиссии заявила Грэму* о необходимости скоординированного введения санкций против РФ.* внесен в России в список террористов и экстремистов.
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сша, дональд трамп, санкции против рф
Экономика, США, Дональд Трамп, санкции против РФ
16:36 29.06.2025
 
Грэм* заявил о планах Трампа по принятию проекта об антироссийских санкциях

Грэм*: Трамп считает, что пора принять проект о введении новых антироссийских санкций

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 29.06.2025
© РИА Новости . Стрингер
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ВАШИНГТОН, 29 июн - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп считает, что конгрессу настало время принять новый законопроект о введении дополнительных санкций против России, заявил в воскресенье сенатор-республиканец Линдси Грэм*.
"Вчера впервые президент сказал мне, когда мы с ним играли в гольф, что пришло время двигаться вперед", - сообщил он в интервью телеканалу ABC News, комментируя позицию Трампа по законопроекту о новых санкциях против России.
Грэм* выразил уверенность в том, что Трамп подпишет документ в случае его принятия американскими законодателями.
Американский сенатор Линдси Грэм*, известный своей антироссийской риторикой, ранее внес законопроект по санкциям, предусматривающий введение США импортных пошлин в размере 500% на импортируемые товары из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Позднее агентство Bloomberg передавало, что сенаторы не готовы принять законопроект без одобрения со стороны президента Дональда Трампа, а глава Еврокомиссии заявила Грэму* о необходимости скоординированного введения санкций против РФ.
* внесен в России в список террористов и экстремистов.
Московский Кремль - ПРАЙМ, 1920, 29.06.2025
В Кремле высказались о планах Европы ввести новые антироссийские санкции
12:06
 
ЭкономикаСШАДональд Трампсанкции против РФ
 
 
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