https://1prime.ru/20250629/tramp-859003599.html

Грэм* заявил о планах Трампа по принятию проекта об антироссийских санкциях

Грэм* заявил о планах Трампа по принятию проекта об антироссийских санкциях - 29.06.2025, ПРАЙМ

Грэм* заявил о планах Трампа по принятию проекта об антироссийских санкциях

Президент США Дональд Трамп считает, что конгрессу настало время принять новый законопроект о введении дополнительных санкций против России, заявил в... | 29.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-29T16:36+0300

2025-06-29T16:36+0300

2025-06-29T16:36+0300

экономика

сша

дональд трамп

санкции против рф

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ВАШИНГТОН, 29 июн - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп считает, что конгрессу настало время принять новый законопроект о введении дополнительных санкций против России, заявил в воскресенье сенатор-республиканец Линдси Грэм*."Вчера впервые президент сказал мне, когда мы с ним играли в гольф, что пришло время двигаться вперед", - сообщил он в интервью телеканалу ABC News, комментируя позицию Трампа по законопроекту о новых санкциях против России. Грэм* выразил уверенность в том, что Трамп подпишет документ в случае его принятия американскими законодателями. Американский сенатор Линдси Грэм*, известный своей антироссийской риторикой, ранее внес законопроект по санкциям, предусматривающий введение США импортных пошлин в размере 500% на импортируемые товары из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Позднее агентство Bloomberg передавало, что сенаторы не готовы принять законопроект без одобрения со стороны президента Дональда Трампа, а глава Еврокомиссии заявила Грэму* о необходимости скоординированного введения санкций против РФ.* внесен в России в список террористов и экстремистов.

https://1prime.ru/20250629/sanktsii-858999837.html

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сша, дональд трамп, санкции против рф