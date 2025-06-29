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Трамп назвал условие для снятия санкций с Ирана
Трамп назвал условие для снятия санкций с Ирана - 29.06.2025, ПРАЙМ
Трамп назвал условие для снятия санкций с Ирана
Президент США Дональд Трамп в воскресенье пообещал снять санкции с Ирана при условии, что Тегеран будет "мирным". | 29.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-29T17:18+0300
2025-06-29T17:18+0300
2025-06-29T17:19+0300
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ВАШИНГТОН, 29 июн - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в воскресенье пообещал снять санкции с Ирана при условии, что Тегеран будет "мирным"."Если они (Иран - ред.) сделают свою работу, если они смогут быть мирными и если они смогут показать нам, что больше не будут причинять вреда, то я бы снял санкции, и это привело бы к большим изменениям", - сказал он в интервью телеканалу Fox News, комментируя санкции против Ирана.
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США, Дональд Трамп, ИРАН, Политика
Трамп назвал условие для снятия санкций с Ирана
Трамп: США снимут санкции с Ирана, при условии, что Тегеран станет "мирным"
ВАШИНГТОН, 29 июн - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в воскресенье пообещал снять санкции с Ирана при условии, что Тегеран будет "мирным".
"Если они (Иран - ред.) сделают свою работу, если они смогут быть мирными и если они смогут показать нам, что больше не будут причинять вреда, то я бы снял санкции, и это привело бы к большим изменениям", - сказал он в интервью телеканалу Fox News, комментируя санкции против Ирана.
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