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Трамп назвал главу ФРС США "тупой персоной"

Трамп назвал главу ФРС США "тупой персоной" - 29.06.2025, ПРАЙМ

Трамп назвал главу ФРС США "тупой персоной"

Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что считает "тупым" нынешнего главу (ФРС) Джерома Пауэлла, поскольку процентная ставка в стране должна быть... | 29.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-29T17:37+0300

2025-06-29T17:37+0300

2025-06-29T17:37+0300

сша

дональд трамп

фрс

процентная ставка

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ВАШИНГТОН, 29 июн - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что считает "тупым" нынешнего главу (ФРС) Джерома Пауэлла, поскольку процентная ставка в стране должна быть снижена до 1-2%. "У нас в Федрезерве находится тупая персона… нам следует быть на уровне (процентной ставки - ред.) 1-2%", - сказал он в интервью телеканалу Fox News. Трамп также добавил, что у него имеется три потенциальных кандидата на замену Пауэлла во главе ФРС. Президент США Дональд Трамп призывает руководство ФРС снизить ключевую ставку, в частности, объясняя это тем, что снижение ставки даже на один пункт прибавило бы американской экономике 300 миллиардов долларов, 600 миллиардов в случае снижения на два пункта. Ранее глава ФРС Джером Пауэлл объяснил сохранение ключевой ставки на нынешнем уровне продолжающейся неопределенностью в вопросе того, как дополнительные пошлины на импорт повлияют на экономику.

https://1prime.ru/20250629/tramp-859004278.html

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сша, дональд трамп, фрс, процентная ставка