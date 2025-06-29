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Трамп назвал главу ФРС США "тупой персоной"
Трамп назвал главу ФРС США "тупой персоной" - 29.06.2025, ПРАЙМ
Трамп назвал главу ФРС США "тупой персоной"
Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что считает "тупым" нынешнего главу (ФРС) Джерома Пауэлла, поскольку процентная ставка в стране должна быть... | 29.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-29T17:37+0300
2025-06-29T17:37+0300
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сша
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ВАШИНГТОН, 29 июн - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что считает "тупым" нынешнего главу (ФРС) Джерома Пауэлла, поскольку процентная ставка в стране должна быть снижена до 1-2%. "У нас в Федрезерве находится тупая персона… нам следует быть на уровне (процентной ставки - ред.) 1-2%", - сказал он в интервью телеканалу Fox News. Трамп также добавил, что у него имеется три потенциальных кандидата на замену Пауэлла во главе ФРС. Президент США Дональд Трамп призывает руководство ФРС снизить ключевую ставку, в частности, объясняя это тем, что снижение ставки даже на один пункт прибавило бы американской экономике 300 миллиардов долларов, 600 миллиардов в случае снижения на два пункта. Ранее глава ФРС Джером Пауэлл объяснил сохранение ключевой ставки на нынешнем уровне продолжающейся неопределенностью в вопросе того, как дополнительные пошлины на импорт повлияют на экономику.
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сша, дональд трамп, фрс, процентная ставка
США, Дональд Трамп, ФРС, процентная ставка
Трамп назвал главу ФРС США "тупой персоной"
Трамп назвал главу ФРС США "тупым" за отказ снизить процентную ставку в стране до 1-2%
ВАШИНГТОН, 29 июн - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что считает "тупым" нынешнего главу (ФРС) Джерома Пауэлла, поскольку процентная ставка в стране должна быть снижена до 1-2%.
"У нас в Федрезерве находится тупая персона… нам следует быть на уровне (процентной ставки - ред.) 1-2%", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.
Трамп также добавил, что у него имеется три потенциальных кандидата на замену Пауэлла во главе ФРС.
Президент США Дональд Трамп призывает руководство ФРС снизить ключевую ставку, в частности, объясняя это тем, что снижение ставки даже на один пункт прибавило бы американской экономике 300 миллиардов долларов, 600 миллиардов в случае снижения на два пункта.
Ранее глава ФРС Джером Пауэлл объяснил сохранение ключевой ставки на нынешнем уровне продолжающейся неопределенностью в вопросе того, как дополнительные пошлины на импорт повлияют на экономику.
Трамп назвал условие для снятия санкций с Ирана