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Трамп изобретательно обозвал кандидата в мэры Нью-Йорка Мамдани - 29.06.2025, ПРАЙМ
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Трамп изобретательно обозвал кандидата в мэры Нью-Йорка Мамдани
Трамп изобретательно обозвал кандидата в мэры Нью-Йорка Мамдани - 29.06.2025, ПРАЙМ
Трамп изобретательно обозвал кандидата в мэры Нью-Йорка Мамдани
Американский президент Дональд Трамп заявил, что считает лидирующего в предвыборной гонке за пост мэра Нью-Йорка кандидата от Демократической партии Зохрана... | 29.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-29T19:32+0300
2025-06-29T19:33+0300
политика
дональд трамп
мэр
нью-йорк
кандидат
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ВАШИНГТОН, 29 июн - ПРАЙМ. Американский президент Дональд Трамп заявил, что считает лидирующего в предвыборной гонке за пост мэра Нью-Йорка кандидата от Демократической партии Зохрана Мамдани "чистым коммунистом" и "радикальным левым лунатиком". "Он чистый коммунист, я думаю, что он сам это признает… он радикальный левый лунатик", - сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News. Американский лидер также признался, что шокирован перспективой увидеть подобного кандидата на посту мэра Нью-Йорка. Как отметил Трамп, в случае победы на городских выборах Мамдани должен будет "делать правильные вещи", иначе Нью-Йорк рискует полностью лишиться федерального финансирования. Ранее Мамдани неожиданно обошел на праймериз Демпартии главного конкурента - экс-губернатора штата Эндрю Куомо, набрав, по последним данным, 43,5% (36,4% у Куомо). Трамп уже подвергал Мамдани критике, окрестив его "не очень умным" коммунистом. Мамдани родился в Уганде в семье индийского происхождения, перебравшись вместе с родителями в Нью-Йорк в семилетнем возрасте. В Нью-Йорке используется рейтинговое голосование, и так как ни один из кандидатов, вероятно, не наберет более 50%, то подсчет голосов будет продолжаться раундами. Тридцатитрехлетний Мамдани в случае победы станет первым мусульманином на посту мэра Нью-Йорка.
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дональд трамп, мэр, нью-йорк, кандидат
Политика, Дональд Трамп, мэр, Нью-Йорк, кандидат
19:32 29.06.2025 (обновлено: 19:33 29.06.2025)
 
Трамп изобретательно обозвал кандидата в мэры Нью-Йорка Мамдани

Трамп назвал кандидата в мэры Нью-Йорка Мамдани "радикальным левым лунатиком"

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 29.06.2025
© РИА Новости . Стрингер
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ВАШИНГТОН, 29 июн - ПРАЙМ. Американский президент Дональд Трамп заявил, что считает лидирующего в предвыборной гонке за пост мэра Нью-Йорка кандидата от Демократической партии Зохрана Мамдани "чистым коммунистом" и "радикальным левым лунатиком".
"Он чистый коммунист, я думаю, что он сам это признает… он радикальный левый лунатик", - сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News.
Американский лидер также признался, что шокирован перспективой увидеть подобного кандидата на посту мэра Нью-Йорка.
Как отметил Трамп, в случае победы на городских выборах Мамдани должен будет "делать правильные вещи", иначе Нью-Йорк рискует полностью лишиться федерального финансирования.
Ранее Мамдани неожиданно обошел на праймериз Демпартии главного конкурента - экс-губернатора штата Эндрю Куомо, набрав, по последним данным, 43,5% (36,4% у Куомо).
Трамп уже подвергал Мамдани критике, окрестив его "не очень умным" коммунистом.
Мамдани родился в Уганде в семье индийского происхождения, перебравшись вместе с родителями в Нью-Йорк в семилетнем возрасте.
В Нью-Йорке используется рейтинговое голосование, и так как ни один из кандидатов, вероятно, не наберет более 50%, то подсчет голосов будет продолжаться раундами. Тридцатитрехлетний Мамдани в случае победы станет первым мусульманином на посту мэра Нью-Йорка.
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 29.06.2025
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