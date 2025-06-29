https://1prime.ru/20250629/tramp-859007059.html
Трамп объяснил свое отношение к Маску
Трамп объяснил свое отношение к Маску - 29.06.2025, ПРАЙМ
Трамп объяснил свое отношение к Маску
Президент США Дональд Трамп после публичного конфликта с американским предпринимателем и миллиардером Илоном Маском заявил, что считает его "замечательным... | 29.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-29T22:00+0300
2025-06-29T22:00+0300
2025-06-29T22:01+0300
политика
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 29 июн - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп после публичного конфликта с американским предпринимателем и миллиардером Илоном Маском заявил, что считает его "замечательным парнем", у которого все "будет хорошо". "Я считаю, что он замечательный парень. Я не говорил с ним много, но я думаю, что Илон - замечательный парень, и я знаю, что у него все будет хорошо всегда", - сказал он в интервью телеканалу Fox News. Трамп добавил, что считает Маска умным и помнит про поддержку со стороны предпринимателя в ходе президентской гонки. "Он просто не получал того, что хотел", - указал президент США, говоря о стремлении Маска сохранить правительственную поддержку рынка электрических автомобилей.
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дональд трамп, илон маск
Политика, Дональд Трамп, Илон Маск
Трамп объяснил свое отношение к Маску
Трамп заявил, что считает Илона Маска "замечательным парнем"
ВАШИНГТОН, 29 июн - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп после публичного конфликта с американским предпринимателем и миллиардером Илоном Маском заявил, что считает его "замечательным парнем", у которого все "будет хорошо".
"Я считаю, что он замечательный парень. Я не говорил с ним много, но я думаю, что Илон - замечательный парень, и я знаю, что у него все будет хорошо всегда", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.
Трамп добавил, что считает Маска умным и помнит про поддержку со стороны предпринимателя в ходе президентской гонки.
"Он просто не получал того, что хотел", - указал президент США, говоря о стремлении Маска сохранить правительственную поддержку рынка электрических автомобилей.
Трамп высказал угрозы в адрес Маска