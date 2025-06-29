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Трамп объяснил свое отношение к Маску - 29.06.2025, ПРАЙМ
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Трамп объяснил свое отношение к Маску
Трамп объяснил свое отношение к Маску - 29.06.2025, ПРАЙМ
Трамп объяснил свое отношение к Маску
Президент США Дональд Трамп после публичного конфликта с американским предпринимателем и миллиардером Илоном Маском заявил, что считает его "замечательным... | 29.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-29T22:00+0300
2025-06-29T22:01+0300
политика
дональд трамп
илон маск
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ВАШИНГТОН, 29 июн - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп после публичного конфликта с американским предпринимателем и миллиардером Илоном Маском заявил, что считает его "замечательным парнем", у которого все "будет хорошо". "Я считаю, что он замечательный парень. Я не говорил с ним много, но я думаю, что Илон - замечательный парень, и я знаю, что у него все будет хорошо всегда", - сказал он в интервью телеканалу Fox News. Трамп добавил, что считает Маска умным и помнит про поддержку со стороны предпринимателя в ходе президентской гонки. "Он просто не получал того, что хотел", - указал президент США, говоря о стремлении Маска сохранить правительственную поддержку рынка электрических автомобилей.
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дональд трамп, илон маск
Политика, Дональд Трамп, Илон Маск
22:00 29.06.2025 (обновлено: 22:01 29.06.2025)
 
Трамп объяснил свое отношение к Маску

Трамп заявил, что считает Илона Маска "замечательным парнем"

© Фото : Official White House Photo by Molly RileyПрезидент США Дональд Трамп и Элон Маск рядом с новой моделью Tesla у Белого дома США
Президент США Дональд Трамп и Элон Маск рядом с новой моделью Tesla у Белого дома США - ПРАЙМ, 1920, 29.06.2025
© Фото : Official White House Photo by Molly Riley
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ВАШИНГТОН, 29 июн - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп после публичного конфликта с американским предпринимателем и миллиардером Илоном Маском заявил, что считает его "замечательным парнем", у которого все "будет хорошо".
"Я считаю, что он замечательный парень. Я не говорил с ним много, но я думаю, что Илон - замечательный парень, и я знаю, что у него все будет хорошо всегда", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.
Трамп добавил, что считает Маска умным и помнит про поддержку со стороны предпринимателя в ходе президентской гонки.
"Он просто не получал того, что хотел", - указал президент США, говоря о стремлении Маска сохранить правительственную поддержку рынка электрических автомобилей.
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ПолитикаДональд ТрампИлон Маск
 
 
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