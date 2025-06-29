https://1prime.ru/20250629/ukraina-859000691.html

В Раде заявили о выходе Украины из Оттавской конвенции

В Раде заявили о выходе Украины из Оттавской конвенции - 29.06.2025, ПРАЙМ

В Раде заявили о выходе Украины из Оттавской конвенции

Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о выходе из Оттавской конвенции о запрете производства и применения | 29.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-29T13:29+0300

2025-06-29T13:29+0300

2025-06-29T13:29+0300

вооружения

украина

рада

мины

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МОСКВА, 29 июн - ПРАЙМ. Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о выходе из Оттавской конвенции о запрете производства и применения противопехотных мин, сообщил украинский парламентарий Роман Костенко. Оттавская конвенция запрещает использование, накопление, производство и передачу противопехотных мин и требует их уничтожения. Она была подписана 3 декабря 1997 года и вступила в силу 1 марта 1999 года. К конвенции присоединились 163 страны. "Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО о выходе Украины из Оттавской конвенции, запрещающей применение, накопление и производство противопехотных мин", - приводит слова Костенко украинское "Зеркало недели" в Telegram-канале.

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украина, рада, мины