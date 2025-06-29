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В Раде заявили о выходе Украины из Оттавской конвенции - 29.06.2025, ПРАЙМ
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В Раде заявили о выходе Украины из Оттавской конвенции
В Раде заявили о выходе Украины из Оттавской конвенции - 29.06.2025, ПРАЙМ
В Раде заявили о выходе Украины из Оттавской конвенции
Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о выходе из Оттавской конвенции о запрете производства и применения | 29.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-29T13:29+0300
2025-06-29T13:29+0300
вооружения
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МОСКВА, 29 июн - ПРАЙМ. Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о выходе из Оттавской конвенции о запрете производства и применения противопехотных мин, сообщил украинский парламентарий Роман Костенко. Оттавская конвенция запрещает использование, накопление, производство и передачу противопехотных мин и требует их уничтожения. Она была подписана 3 декабря 1997 года и вступила в силу 1 марта 1999 года. К конвенции присоединились 163 страны. "Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО о выходе Украины из Оттавской конвенции, запрещающей применение, накопление и производство противопехотных мин", - приводит слова Костенко украинское "Зеркало недели" в Telegram-канале.
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украина, рада, мины
Вооружения, УКРАИНА, Рада, мины
13:29 29.06.2025
 
В Раде заявили о выходе Украины из Оттавской конвенции

Костенко: Украина вышла из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин

© Фото : Unsplash/Kedar GadgeФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 29.06.2025
© Фото : Unsplash/Kedar Gadge
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МОСКВА, 29 июн - ПРАЙМ. Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о выходе из Оттавской конвенции о запрете производства и применения противопехотных мин, сообщил украинский парламентарий Роман Костенко.
Оттавская конвенция запрещает использование, накопление, производство и передачу противопехотных мин и требует их уничтожения. Она была подписана 3 декабря 1997 года и вступила в силу 1 марта 1999 года. К конвенции присоединились 163 страны.
"Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО о выходе Украины из Оттавской конвенции, запрещающей применение, накопление и производство противопехотных мин", - приводит слова Костенко украинское "Зеркало недели" в Telegram-канале.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 29.06.2025
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