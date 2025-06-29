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"Управляется КГБ". В США похвалили Украину за запрет православной церкви

"Управляется КГБ". В США похвалили Украину за запрет православной церкви - 29.06.2025, ПРАЙМ

"Управляется КГБ". В США похвалили Украину за запрет православной церкви

На Украине запретили православную церковь, потому что КГБ и президент РФ Путин использовали ее в своих целях, а украинцы могут быть протестантами или... | 29.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-29T20:16+0300

2025-06-29T20:16+0300

2025-06-29T20:19+0300

политика

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МОСКВА, 29 июн - ПРАЙМ. На Украине запретили православную церковь, потому что КГБ и президент РФ Путин использовали ее в своих целях, а украинцы могут быть протестантами или католиками. Такое мнение в беседе с YouTube-каналом Silicon Curtain высказал конгрессмен от Республиканской партии США Дональд Бэкон.По его утверждению, нет ничего страшного, что православная церковь на Украине подвергается гонениям, наоборот, это даже скорее похвально, ведь "она управлялась КГБ и использовалась Путиным как инструмент". Так что у православных украинцев, как считает Бэкон, нет ровно никаких причин расстраиваться по этому поводу, ведь они "могут быть протестантами или католиками"."Там (на Украине - прим. ред.) есть церкви (протестантские и католические - прим. ред.), - отметил сенатор. - Вы можете собираться с единомышленниками".В то же время он заявил, что "все протестантские и католические церкви, которые Россия захватила в восточной части Украины, были разрушены", после чего этим церквям, оказывается, "запретили работать"."Россия – вот, кто настоящий враг свободы вероисповедания", - провозгласил Бэкон, добавив, что для участия в богослужениях на территории Российской Федерации "нужно быть православным". С представителями же других конфессий в России, по мысли сенатора, "обращаются так же плохо, как сейчас в Китае".

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сша, украина, запрет, упц