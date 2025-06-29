Ушаков оценил вероятность встречи Путина и Трампа
Ушаков: Путин может встретиться с Трампом в любой момент, но пока трудно сказать, когда
© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанк%Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки. 16 июля 2018
МОСКВА, 29 июн - ПРАЙМ. Помощник президента России Юрий Ушаков оценил перспективы встречи российского лидера Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом. Главные заявления - в материале агентства ПРАЙМ.
Основные заявления Ушакова:
- тональность диалога России и США дает надежду на сдвиги в двусторонних отношениях;
"C прошлой администрацией, понимаете, как бы сказать, тональность диалога была другая. Мы же по различным линиям тоже с ними разговаривали, но разговор сводился к тому, что каждая сторона буквально по бумажке зачитывала официальную позицию свою. То есть дискуссии как таковой, отхода от каких-то твердых, закрепленных позиций даже не просматривалось. А здесь сейчас идет диалог, который дает возможность как-то чуть-чуть отойти в сторону, копнуть где-то поглубже, где-то посмотреть, что реально возможно, где реальные сдвиги могут быть"
- вопрос встречи российского и американского лидеров на повестке, однако еще не перешел в практическую плоскость;
- встреча Путина и Трампа может состояться в любом момент, но пока трудно сказать, когда и где;
- нельзя исключать встречу Путина и Трампа без предварительной подготовки;
- к встрече президентов стоит подготовить необходимые документы для достижения большей результативности встречи;
- встреча российского и американского лидеров не обязательно должна проходить в Нью-Йорке;
- для встречи президентов в Стамбуле нужна договоренность не только с Эрдоганом, но и с самими лидерами России и США;
- проведение встречи зависит от договоренности лидеров стран;
- Россия продолжает поддерживать рабочие контакты с США;
- Россия продолжит работу с США по устранению "взаимных раздражителей";
- ожидается сигнал от США для продолжения работы по "взаимным раздражителям".