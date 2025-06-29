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Ушаков оценил вероятность встречи Путина и Трампа - 29.06.2025, ПРАЙМ
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Ушаков оценил вероятность встречи Путина и Трампа
Ушаков оценил вероятность встречи Путина и Трампа - 29.06.2025, ПРАЙМ
Ушаков оценил вероятность встречи Путина и Трампа
Помощник президента России Юрий Ушаков оценил перспективы встречи российского лидера Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом. Главные заявления - в | 29.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-29T13:20+0300
2025-06-29T13:28+0300
политика
россия
юрий ушаков
владимир путин
сша
дональд трамп
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МОСКВА, 29 июн - ПРАЙМ. Помощник президента России Юрий Ушаков оценил перспективы встречи российского лидера Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом. Главные заявления - в материале агентства ПРАЙМ.Основные заявления Ушакова:&quot;C прошлой администрацией, понимаете, как бы сказать, тональность диалога была другая. Мы же по различным линиям тоже с ними разговаривали, но разговор сводился к тому, что каждая сторона буквально по бумажке зачитывала официальную позицию свою. То есть дискуссии как таковой, отхода от каких-то твердых, закрепленных позиций даже не просматривалось. А здесь сейчас идет диалог, который дает возможность как-то чуть-чуть отойти в сторону, копнуть где-то поглубже, где-то посмотреть, что реально возможно, где реальные сдвиги могут быть&quot;
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россия, юрий ушаков, владимир путин, сша, дональд трамп
Политика, РОССИЯ, Юрий Ушаков, Владимир Путин, США, Дональд Трамп
13:20 29.06.2025 (обновлено: 13:28 29.06.2025)
 
Ушаков оценил вероятность встречи Путина и Трампа

Ушаков: Путин может встретиться с Трампом в любой момент, но пока трудно сказать, когда

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанк%Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки. 16 июля 2018
%Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки. 16 июля 2018 - ПРАЙМ, 1920, 29.06.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 29 июн - ПРАЙМ. Помощник президента России Юрий Ушаков оценил перспективы встречи российского лидера Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом. Главные заявления - в материале агентства ПРАЙМ.

Основные заявления Ушакова:

  • тональность диалога России и США дает надежду на сдвиги в двусторонних отношениях;

"C прошлой администрацией, понимаете, как бы сказать, тональность диалога была другая. Мы же по различным линиям тоже с ними разговаривали, но разговор сводился к тому, что каждая сторона буквально по бумажке зачитывала официальную позицию свою. То есть дискуссии как таковой, отхода от каких-то твердых, закрепленных позиций даже не просматривалось. А здесь сейчас идет диалог, который дает возможность как-то чуть-чуть отойти в сторону, копнуть где-то поглубже, где-то посмотреть, что реально возможно, где реальные сдвиги могут быть"

Президент Владимир Путин провёл встречу с премьер-министром Мьянмы М.А. Хлайном
Юрий Ушаков
  • вопрос встречи российского и американского лидеров на повестке, однако еще не перешел в практическую плоскость;
  • встреча Путина и Трампа может состояться в любом момент, но пока трудно сказать, когда и где;
  • нельзя исключать встречу Путина и Трампа без предварительной подготовки;
  • к встрече президентов стоит подготовить необходимые документы для достижения большей результативности встречи;
  • встреча российского и американского лидеров не обязательно должна проходить в Нью-Йорке;
  • для встречи президентов в Стамбуле нужна договоренность не только с Эрдоганом, но и с самими лидерами России и США;
  • проведение встречи зависит от договоренности лидеров стран;
  • Россия продолжает поддерживать рабочие контакты с США;
  • Россия продолжит работу с США по устранению "взаимных раздражителей";
  • ожидается сигнал от США для продолжения работы по "взаимным раздражителям".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Россия заинтересована в продолжении усилий США по Украине, заявил Песков
26 июня, 15:32
 
ПолитикаРОССИЯЮрий УшаковВладимир ПутинСШАДональд Трамп
 
 
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