https://1prime.ru/20250629/ushakov-859000428.html

Ушаков оценил вероятность встречи Путина и Трампа

Ушаков оценил вероятность встречи Путина и Трампа - 29.06.2025, ПРАЙМ

Ушаков оценил вероятность встречи Путина и Трампа

Помощник президента России Юрий Ушаков оценил перспективы встречи российского лидера Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом. Главные заявления - в | 29.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-29T13:20+0300

2025-06-29T13:20+0300

2025-06-29T13:28+0300

политика

россия

юрий ушаков

владимир путин

сша

дональд трамп

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МОСКВА, 29 июн - ПРАЙМ. Помощник президента России Юрий Ушаков оценил перспективы встречи российского лидера Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом. Главные заявления - в материале агентства ПРАЙМ.Основные заявления Ушакова:"C прошлой администрацией, понимаете, как бы сказать, тональность диалога была другая. Мы же по различным линиям тоже с ними разговаривали, но разговор сводился к тому, что каждая сторона буквально по бумажке зачитывала официальную позицию свою. То есть дискуссии как таковой, отхода от каких-то твердых, закрепленных позиций даже не просматривалось. А здесь сейчас идет диалог, который дает возможность как-то чуть-чуть отойти в сторону, копнуть где-то поглубже, где-то посмотреть, что реально возможно, где реальные сдвиги могут быть"

https://1prime.ru/20250626/peskov-858934065.html

сша

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россия, юрий ушаков, владимир путин, сша, дональд трамп