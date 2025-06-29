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"Ностальгия". В Британии назвали причину агрессивности в отношении России - 29.06.2025, ПРАЙМ
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"Ностальгия". В Британии назвали причину агрессивности в отношении России
"Ностальгия". В Британии назвали причину агрессивности в отношении России - 29.06.2025, ПРАЙМ
"Ностальгия". В Британии назвали причину агрессивности в отношении России
Агрессивная позиция Британии по отношению к Российской Федерации объясняется ставшей уже традиционной русофобией, которой пропитано британское общество. Об этом | 29.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-29T23:40+0300
2025-06-29T23:41+0300
политика
великобритания
русофобия
агрессия
россия
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МОСКВА, 29 июн - ПРАЙМ. Агрессивная позиция Британии по отношению к Российской Федерации объясняется ставшей уже традиционной русофобией, которой пропитано британское общество. Об этом рассказал в беседе с немецким изданием Berliner Zeitung член Палаты лордов Роберт Скидельски."Агрессивность Великобритании (в отношении России - прим. ред.) удивительна", - отметил лорд.Он предположил, что причина неизменно демонстрируемой агрессивной позиции кроется в "русофобии, старых антироссийских настроениях, возникших еще до холодной войны", и назвал британскую русофобию "имперской ностальгией". По словам Скидельски, официальная позиция Великобритании несомненно воинственная и в то же время очень трудна для понимания, потому что "в Великобритании нет заметного движения за мир".При этом лорд подчеркнул, что в настоящий момент в Британии отсутствует интеллектуальная оппозиция, и поэтому попытки публикации в СМИ материалы, отражающие поддержку мирных переговоров с Российской Федерации сталкиваются с серьезными трудностями.
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великобритания, русофобия, агрессия, россия
Политика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Русофобия, Агрессия, РОССИЯ
23:40 29.06.2025 (обновлено: 23:41 29.06.2025)
 
"Ностальгия". В Британии назвали причину агрессивности в отношении России

Скидельски: агрессивная позиция Британии в отношении РФ обусловлена русофобией

© Unsplash/Paul FiedlerФлаги Великобритании на Трафальгарской площади, Лондон
Флаги Великобритании на Трафальгарской площади, Лондон
© Unsplash/Paul Fiedler
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МОСКВА, 29 июн - ПРАЙМ. Агрессивная позиция Британии по отношению к Российской Федерации объясняется ставшей уже традиционной русофобией, которой пропитано британское общество. Об этом рассказал в беседе с немецким изданием Berliner Zeitung член Палаты лордов Роберт Скидельски.
"Агрессивность Великобритании (в отношении России - прим. ред.) удивительна", - отметил лорд.
Он предположил, что причина неизменно демонстрируемой агрессивной позиции кроется в "русофобии, старых антироссийских настроениях, возникших еще до холодной войны", и назвал британскую русофобию "имперской ностальгией".
По словам Скидельски, официальная позиция Великобритании несомненно воинственная и в то же время очень трудна для понимания, потому что "в Великобритании нет заметного движения за мир".
При этом лорд подчеркнул, что в настоящий момент в Британии отсутствует интеллектуальная оппозиция, и поэтому попытки публикации в СМИ материалы, отражающие поддержку мирных переговоров с Российской Федерации сталкиваются с серьезными трудностями.
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ПолитикаВЕЛИКОБРИТАНИЯРусофобияАгрессияРОССИЯ
 
 
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