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"Ностальгия". В Британии назвали причину агрессивности в отношении России

"Ностальгия". В Британии назвали причину агрессивности в отношении России - 29.06.2025, ПРАЙМ

"Ностальгия". В Британии назвали причину агрессивности в отношении России

Агрессивная позиция Британии по отношению к Российской Федерации объясняется ставшей уже традиционной русофобией, которой пропитано британское общество. Об этом | 29.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-29T23:40+0300

2025-06-29T23:40+0300

2025-06-29T23:41+0300

политика

великобритания

русофобия

агрессия

россия

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МОСКВА, 29 июн - ПРАЙМ. Агрессивная позиция Британии по отношению к Российской Федерации объясняется ставшей уже традиционной русофобией, которой пропитано британское общество. Об этом рассказал в беседе с немецким изданием Berliner Zeitung член Палаты лордов Роберт Скидельски."Агрессивность Великобритании (в отношении России - прим. ред.) удивительна", - отметил лорд.Он предположил, что причина неизменно демонстрируемой агрессивной позиции кроется в "русофобии, старых антироссийских настроениях, возникших еще до холодной войны", и назвал британскую русофобию "имперской ностальгией". По словам Скидельски, официальная позиция Великобритании несомненно воинственная и в то же время очень трудна для понимания, потому что "в Великобритании нет заметного движения за мир".При этом лорд подчеркнул, что в настоящий момент в Британии отсутствует интеллектуальная оппозиция, и поэтому попытки публикации в СМИ материалы, отражающие поддержку мирных переговоров с Российской Федерации сталкиваются с серьезными трудностями.

https://1prime.ru/20250629/razvedka-859002137.html

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великобритания, русофобия, агрессия, россия