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ВСУ призвали военных прекратить убивать мирных жителей
ВСУ призвали военных прекратить убивать мирных жителей - 29.06.2025, ПРАЙМ
ВСУ призвали военных прекратить убивать мирных жителей
Бывший военнослужащий ВСУ, боец батальона имени Максима Кривоноса с позывным "Браво" поделился своим обращением с РИА Новости, в котором призвал украинских... | 29.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-29T04:17+0300
2025-06-29T04:17+0300
2025-06-29T04:17+0300
общество
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ДОНЕЦК, 29 июн - ПРАЙМ. Бывший военнослужащий ВСУ, боец батальона имени Максима Кривоноса с позывным "Браво" поделился своим обращением с РИА Новости, в котором призвал украинских военных прекратить убийства мирного населения.
"Пацаны, вы что, дроны не видите, кого вы бьете или что? Зачем вы туда (на мирных жителей — ред.) артиллерию направляете? Очень много погибших людей гражданских. Никто их там не эвакуирует. Там уже мумии лежат (…) дедушки, бабушки, тети, воюйте солдатами, воюйте против военных. Ну что же вы гражданских лупите? Вы убиваете свой народ, как и (Владимир - ред.) Зеленский, как и вся эта публика. Просьба, от украинцев украинцам — не чудите, не стреляйте, не убивайте гражданских", — сказал "Браво".
По его словам, тела погибших от огня ВСУ мирных жителей приходится забирать эвакуационным группам батальона.
"Приходится нашим эвак-группам их оттуда забирать, потому что другого выхода нет. Страшно смотреть на эту картину", — добавил он.
Добровольческий батальон имени Максима Кривоноса создан из экс-военнослужащих ВСУ, которые сформировали освободительное движение и ведут борьбу с властями Украины.
Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Президент России Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны.
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Общество , УКРАИНА, Владимир Путин, ВСУ, СК РФ
ВСУ призвали военных прекратить убивать мирных жителей
Боец батальона Кривоноса призвал украинских военных прекратить убивать мирных жителей
ДОНЕЦК, 29 июн - ПРАЙМ. Бывший военнослужащий ВСУ, боец батальона имени Максима Кривоноса с позывным "Браво" поделился своим обращением с РИА Новости, в котором призвал украинских военных прекратить убийства мирного населения.
"Пацаны, вы что, дроны не видите, кого вы бьете или что? Зачем вы туда (на мирных жителей — ред.) артиллерию направляете? Очень много погибших людей гражданских. Никто их там не эвакуирует. Там уже мумии лежат (…) дедушки, бабушки, тети, воюйте солдатами, воюйте против военных. Ну что же вы гражданских лупите? Вы убиваете свой народ, как и (Владимир - ред.) Зеленский, как и вся эта публика. Просьба, от украинцев украинцам — не чудите, не стреляйте, не убивайте гражданских", — сказал "Браво".
По его словам, тела погибших от огня ВСУ мирных жителей приходится забирать эвакуационным группам батальона.
"Приходится нашим эвак-группам их оттуда забирать, потому что другого выхода нет. Страшно смотреть на эту картину", — добавил он.
Добровольческий батальон имени Максима Кривоноса создан из экс-военнослужащих ВСУ, которые сформировали освободительное движение и ведут борьбу с властями Украины.
Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Президент России Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны.