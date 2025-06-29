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"Россия захватила": Дубинский сообщил об одной из главных потерь Украины
"Россия захватила": Дубинский сообщил об одной из главных потерь Украины - 29.06.2025, ПРАЙМ
"Россия захватила": Дубинский сообщил об одной из главных потерь Украины
Депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил, что Украина потеряла крупное литиевое месторождение в ДНР из-за отказа Владимира Зеленского от ведения мирных | 29.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-29T13:09+0300
2025-06-29T13:09+0300
2025-06-29T13:09+0300
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МОСКВА, 29 июн - ПРАЙМ. Депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил, что Украина потеряла крупное литиевое месторождение в ДНР из-за отказа Владимира Зеленского от ведения мирных переговоров с Россией."Россия захватила крупнейшее в Европе месторождение лития. Если бы (Зеленский. — Прим. ред.) заключил перемирие, оно бы осталось под контролем Украины", - написал Дубинский в своем Telegram-канале.Ранее газета Le Figaro сообщила, что Россия контролирует два из четырех крупных литиевых месторождений Украины: Шевченковское в ДНР и Крутобалковское в Запорожской области. 30 апреля Вашингтон и Киев подписали соглашение по украинским недрам о приоритетном праве США на покупку украинских природных ресурсов, включая литий, без предоставления гарантий безопасности Украине.
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Энергетика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, ЕВРОПА, литий, РОССИЯ
"Россия захватила": Дубинский сообщил об одной из главных потерь Украины
Дубинский: из-за Зеленского Украина лишилась крупнейшего месторождения лития
МОСКВА, 29 июн - ПРАЙМ. Депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил, что Украина потеряла крупное литиевое месторождение в ДНР из-за отказа Владимира Зеленского от ведения мирных переговоров с Россией.
"Россия захватила крупнейшее в Европе месторождение лития. Если бы (Зеленский. — Прим. ред.) заключил перемирие, оно бы осталось под контролем Украины", - написал Дубинский в своем Telegram-канале.
Ранее газета Le Figaro сообщила, что Россия контролирует два из четырех крупных литиевых месторождений Украины: Шевченковское в ДНР и Крутобалковское в Запорожской области.
30 апреля Вашингтон и Киев подписали соглашение по украинским недрам о приоритетном праве США на покупку украинских природных ресурсов, включая литий, без предоставления гарантий безопасности Украине.
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