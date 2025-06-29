Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Юридическая акробатика". В Киеве раскрыли тайный замысел Зеленского - 29.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250629/zelenskiy-859006719.html
"Юридическая акробатика". В Киеве раскрыли тайный замысел Зеленского
"Юридическая акробатика". В Киеве раскрыли тайный замысел Зеленского - 29.06.2025, ПРАЙМ
"Юридическая акробатика". В Киеве раскрыли тайный замысел Зеленского
Наибольший страх у режима Владимира Зеленского вызывает перспектива проведение выборов, поэтому режим изо всех сил старается их отодвинуть на как можно более... | 29.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-29T21:33+0300
2025-06-29T22:46+0300
политика
украина
выборы
владимир зеленский
мнение
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854969641_0:36:3071:1763_1920x0_80_0_0_0ee6a6ecc4b0e1e5f0eb2859b4a4da65.jpg
МОСКВА, 29 июн - ПРАЙМ. Наибольший страх у режима Владимира Зеленского вызывает перспектива проведение выборов, поэтому режим изо всех сил старается их отодвинуть на как можно более дальнюю перспективу и ограничить число избирателей. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал депутат Рады Александр Дубинский, содержащийся в СИЗО по обвинению в государственной измене.Таким образом Дубинский прокомментировал заявление спикера Рады Руслана Стефанчука, объявившего, что выборы должны пройти в рамках нового закона и исключительно на украинской территории.По словам нардепа, администрация главы киевского режима сейчас работает над схемой "юридической акробатики", чтобы лишить возможности участвовать в выборах миллионов граждан, выехавших в Евросоюз. Дубинский почеркнул, что это как раз те граждане, которые поняли, в чем заключается разница между "украинской "демократией" и настоящей", и убедились в "отсутствии государства" на Украине, а также в том, что "называющие себя властью" не кто иные, как мародеры и убийцы."А то, как они (украинская власть - прим. ред.) судорожно суетятся сейчас - говорит не только о том, что выборы не за горами, но и о том, как сильно они их боятся, - отметил нардеп. - До конца этого режима осталось совсем немного".
https://1prime.ru/20250627/ukraina-858981989.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854969641_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_bd761fe4938b6ae7bb12ccd1e2a455b1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, выборы, владимир зеленский, мнение
Политика, УКРАИНА, Выборы, Владимир Зеленский, мнение
21:33 29.06.2025 (обновлено: 22:46 29.06.2025)
 
"Юридическая акробатика". В Киеве раскрыли тайный замысел Зеленского

Дубинский: Зеленский намерен лишь возможности голосовать на выборах миллионам гражданм

© Фото : MSC/Daniel KopatschВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 29.06.2025
© Фото : MSC/Daniel Kopatsch
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 июн - ПРАЙМ. Наибольший страх у режима Владимира Зеленского вызывает перспектива проведение выборов, поэтому режим изо всех сил старается их отодвинуть на как можно более дальнюю перспективу и ограничить число избирателей. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал депутат Рады Александр Дубинский, содержащийся в СИЗО по обвинению в государственной измене.
Таким образом Дубинский прокомментировал заявление спикера Рады Руслана Стефанчука, объявившего, что выборы должны пройти в рамках нового закона и исключительно на украинской территории.
По словам нардепа, администрация главы киевского режима сейчас работает над схемой "юридической акробатики", чтобы лишить возможности участвовать в выборах миллионов граждан, выехавших в Евросоюз.
Дубинский почеркнул, что это как раз те граждане, которые поняли, в чем заключается разница между "украинской "демократией" и настоящей", и убедились в "отсутствии государства" на Украине, а также в том, что "называющие себя властью" не кто иные, как мародеры и убийцы.
"А то, как они (украинская власть - прим. ред.) судорожно суетятся сейчас - говорит не только о том, что выборы не за горами, но и о том, как сильно они их боятся, - отметил нардеп. - До конца этого режима осталось совсем немного".
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 27.06.2025
Зеленский назначил нового судью конституционного суда Украины
27 июня, 23:51
 
ПолитикаУКРАИНАВыборыВладимир Зеленскиймнение
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала