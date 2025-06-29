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"Юридическая акробатика". В Киеве раскрыли тайный замысел Зеленского
"Юридическая акробатика". В Киеве раскрыли тайный замысел Зеленского - 29.06.2025, ПРАЙМ
"Юридическая акробатика". В Киеве раскрыли тайный замысел Зеленского
Наибольший страх у режима Владимира Зеленского вызывает перспектива проведение выборов, поэтому режим изо всех сил старается их отодвинуть на как можно более... | 29.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-29T21:33+0300
2025-06-29T21:33+0300
2025-06-29T22:46+0300
политика
украина
выборы
владимир зеленский
мнение
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МОСКВА, 29 июн - ПРАЙМ. Наибольший страх у режима Владимира Зеленского вызывает перспектива проведение выборов, поэтому режим изо всех сил старается их отодвинуть на как можно более дальнюю перспективу и ограничить число избирателей. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал депутат Рады Александр Дубинский, содержащийся в СИЗО по обвинению в государственной измене.Таким образом Дубинский прокомментировал заявление спикера Рады Руслана Стефанчука, объявившего, что выборы должны пройти в рамках нового закона и исключительно на украинской территории.По словам нардепа, администрация главы киевского режима сейчас работает над схемой "юридической акробатики", чтобы лишить возможности участвовать в выборах миллионов граждан, выехавших в Евросоюз. Дубинский почеркнул, что это как раз те граждане, которые поняли, в чем заключается разница между "украинской "демократией" и настоящей", и убедились в "отсутствии государства" на Украине, а также в том, что "называющие себя властью" не кто иные, как мародеры и убийцы."А то, как они (украинская власть - прим. ред.) судорожно суетятся сейчас - говорит не только о том, что выборы не за горами, но и о том, как сильно они их боятся, - отметил нардеп. - До конца этого режима осталось совсем немного".
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"Юридическая акробатика". В Киеве раскрыли тайный замысел Зеленского
Дубинский: Зеленский намерен лишь возможности голосовать на выборах миллионам гражданм
МОСКВА, 29 июн - ПРАЙМ. Наибольший страх у режима Владимира Зеленского вызывает перспектива проведение выборов, поэтому режим изо всех сил старается их отодвинуть на как можно более дальнюю перспективу и ограничить число избирателей. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал депутат Рады Александр Дубинский, содержащийся в СИЗО по обвинению в государственной измене.
Таким образом Дубинский прокомментировал заявление спикера Рады Руслана Стефанчука, объявившего, что выборы должны пройти в рамках нового закона и исключительно на украинской территории.
По словам нардепа, администрация главы киевского режима сейчас работает над схемой "юридической акробатики", чтобы лишить возможности участвовать в выборах миллионов граждан, выехавших в Евросоюз.
Дубинский почеркнул, что это как раз те граждане, которые поняли, в чем заключается разница между "украинской "демократией" и настоящей", и убедились в "отсутствии государства" на Украине, а также в том, что "называющие себя властью" не кто иные, как мародеры и убийцы.
"А то, как они (украинская власть - прим. ред.) судорожно суетятся сейчас - говорит не только о том, что выборы не за горами, но и о том, как сильно они их боятся, - отметил нардеп. - До конца этого режима осталось совсем немного".
Зеленский назначил нового судью конституционного суда Украины