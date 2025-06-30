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В США сократилось производство первичного алюминия

В США сократилось производство первичного алюминия - 30.06.2025, ПРАЙМ

В США сократилось производство первичного алюминия

Производство первичного алюминия в США, несмотря на введение пошлин на импорт этого металла, в марте осталось подавленным, составив 57 тысяч тонн - столько же,... | 30.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-30T12:57+0300

2025-06-30T12:57+0300

2025-06-30T12:57+0300

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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Производство первичного алюминия в США, несмотря на введение пошлин на импорт этого металла, в марте осталось подавленным, составив 57 тысяч тонн - столько же, сколько и годом ранее, следует из сообщения Геологической службы США. США с 12 марта начали взимать пошлину в размере 25% со всех поставок в страну стали и алюминия. Новые тарифы не делают исключений для отдельных стран, а список товаров, попадающих под ограничения, был серьезно расширен: теперь тарифами обложены не только поставки самих металлов, но и широкий список компонентов в целом ряде товаров, включая холодильники, плиты, телефоны, автомобили. В начале июня президент США Дональд Трамп подписал указ о повышении пошлин до 50% с целью укрепления американской сталелитейной индустрии. В США последние несколько лет происходило катастрофическое сокращение производства первичного алюминия: еще 10 лет назад оно составляло в среднем 132 тонны в месяц, в 2023 году опустилось до 60 тысяч тонн, а в последние 2 года - и вовсе ниже этой отметки. "В марте 2025 года внутреннее производство первичного алюминия составило 57 тысяч метрических тонн. Среднесуточное производство в марте 2025 года составило 1 840 тонн по сравнению с 1 850 тонн в феврале 2025 года, не изменившись по сравнению с мартом 2024 года", - говорится в сообщении. Отмечается, что месячное производство остается вблизи уровней последних 12 месяцев. За период с апреля 2024 года по март 2025 года в США было произведено 676 тысяч тонн первичного алюминия - настолько мало этого металла Штаты выплавляли в начале 1950-х годов. При этом средняя цена на спотовом рынке США на первичный алюминиевый слиток на фоне введения пошлин на импорт этого металла в марте 2025 года, как указывает Геологическая служба, "немного" выросла по сравнению с февралем текущего года и подскочила на 33% в годовом выражении, составив 1,59 доллара за фунт. Объем переплавленного из лома алюминия в марте 2025 года составил 327 тысяч тонн, что на 2% больше, чем в феврале 2025 года, и на 3% больше, чем в марте 2024 года. Из этого количества 192 тысячи тонн алюминия было извлечено из нового лома, а 135 тысяч тонн - из старого лома. В то же время общий импорт алюминия для потребления увеличился в 1,5 раза в годовом выражении, до максимальных за последние месяцы 537 тысяч тонн. Ведущими поставщиками стали Канада (50% общего объема американского импорта), ОАЭ (15,5%) и Мексика (5%).

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промышленность, сша, москва, канада, дональд трамп