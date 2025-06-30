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Суд в Москве заочно арестовал бывшего топ-менеджера Центробанка Рубинова

Суд в Москве заочно арестовал бывшего топ-менеджера Центробанка Рубинова - 30.06.2025, ПРАЙМ

Суд в Москве заочно арестовал бывшего топ-менеджера Центробанка Рубинова

Тверской суд Москвы заочно выдал санкцию на арест бывшего топ-менеджера Центробанка РФ Дмитрия Рубинова за мошенничество, сообщили РИА Новости в суде. | 30.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-30T20:58+0300

2025-06-30T20:58+0300

2025-06-30T21:01+0300

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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Тверской суд Москвы заочно выдал санкцию на арест бывшего топ-менеджера Центробанка РФ Дмитрия Рубинова за мошенничество, сообщили РИА Новости в суде. "Постановлением суда удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Рубинова Дмитрия Григорьевича", - сказали в суде. Там добавили, что ему заочно предъявлено обвинение в крупном мошенничество (часть 4 статьи 159 УК РФ). Срок действия меры пресечения исчисляется с момента передачи Рубинова правоохранительным органам Российской Федерации в случае экстрадиции или депортации на территорию Российской Федерации, либо с момента его задержания на территории Российской Федерации. Сам он объявлен в международный розыск.

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