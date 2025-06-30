https://1prime.ru/20250630/armeniya-859023041.html

В Кремле прокомментировали членство Армении в ОДКБ

В Кремле прокомментировали членство Армении в ОДКБ - 30.06.2025, ПРАЙМ

В Кремле прокомментировали членство Армении в ОДКБ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о членстве Армении в ОДКБ, заявил, что это суверенное решение государства. | 30.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-30T12:55+0300

2025-06-30T12:55+0300

2025-06-30T12:55+0300

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армения

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дмитрий песков

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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о членстве Армении в ОДКБ, заявил, что это суверенное решение государства. "Это абсолютно суверенное решение Армении. Членство в ОДКБ несет определенные выгоды Армении, несет определенную пользу, однозначную пользу. ОДКБ - это организация, которая неоднократно показывала за последнее время свою эффективность, свою действенность. И, наверное, вот эти случаи, когда ОДКБ продемонстрировала свою эффективность, говорят о том, что это в интересах стран - продолжать такой вид взаимодействия и сотрудничества", - сказал Песков журналистам, комментируя членство Армении в ОДКБ. Он также отметил, что Россия исходит из того, что Армения не выходила из организации. "Что касается приостановления или возобновления участия, опять же будем смотреть на то, как принимаются решения в Ереване", - добавил Песков.

https://1prime.ru/20250630/kallas-859021004.html

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россия, общество , армения, рф, дмитрий песков