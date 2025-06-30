https://1prime.ru/20250630/atr--859010861.html
Фондовые индексы АТР в основном растут на новостях из США
Фондовые индексы АТР в основном растут на новостях из США - 30.06.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы АТР в основном растут на новостях из США
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник в основном растут на фоне обновления рынками США рекордных значений,... | 30.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-30T08:14+0300
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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник в основном растут на фоне обновления рынками США рекордных значений, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.52 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,2%, до 3 431,18 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,73%, до 2 067,45 пункта, гонконгский Hang Seng Index снижался на 0,43%, до 24 179 пунктов. Южнокорейский KOSPI поднимался на 0,88%, до 3 082,95 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,61%, до 8 565,9 пункта, японский Nikkei 225 - на 1,41%, до 40 716,13 пункта. Поддерживает торги в Азии склонность к риску в США. В пятницу основные фондовые индексы Уолл-стрит закрылись ростом, в том числе технологический индекс Nasdaq Composite, к которому чувствительны азиатские биржи, а также индекс широкого рынка S&P 500 обновили исторические рекорды. Оптимизм в США был связан с новостями вокруг торговых переговоров между США и Китаем. Американский президент Дональд Трамп заявил в четверг, что 25 июня подписал торговую сделку с Китаем и теперь ожидается подписание соглашения с Индией. Ранее в понедельник минфин Канады сообщил, что премьер-министр страны Марк Карни и Трамп договорились возобновить переговоры о торговле, чтобы согласовать сделку к 21 июля. Инвесторы отреагировали и на макростатистику, вышедшую ранее в понедельник. Так, индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе Китая в июне вырос до 49,7 пункта против 49,5 пункта в мае, что совпало с прогнозом. PMI в непроизводственном секторе страны в июне поднялся до 50,5 пункта с 50,3 месяцем ранее, ожидалось сохранение показателя. Промышленное производство в Южной Корее в мае снизилось на 2,9% в месячном выражении, ожидалось снижение на 0,1%. В годовом выражении рост составил 0,2%, ожидалось увеличение на 2,6%. Розничные продажи в стране в мае показали нулевую динамику в месячном выражении при прогнозе снижения на 0,1%. Промышленное производство в Японии в мае к апрелю выросло на 0,5% при прогнозе роста на 3,5%, годовое снижение составило 1,8%.
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рынок, торги, сша, китай, дональд трамп, марк карни, shenzhen composite, hang seng index, kospi, nasdaq composite
Экономика, Рынок, Торги, США, КИТАЙ, Дональд Трамп, Марк Карни, Shenzhen Composite, Hang Seng Index, KOSPI, Nasdaq Composite
Фондовые индексы АТР в основном растут на новостях из США
Биржи АТР в основном растут на фоне обновления рынками США рекордных значений
МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник в основном растут на фоне обновления рынками США рекордных значений, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.52 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,2%, до 3 431,18 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,73%, до 2 067,45 пункта, гонконгский Hang Seng Index снижался на 0,43%, до 24 179 пунктов. Южнокорейский KOSPI поднимался на 0,88%, до 3 082,95 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,61%, до 8 565,9 пункта, японский Nikkei 225 - на 1,41%, до 40 716,13 пункта.
Поддерживает торги в Азии склонность к риску в США. В пятницу основные фондовые индексы Уолл-стрит закрылись ростом, в том числе технологический индекс Nasdaq Composite, к которому чувствительны азиатские биржи, а также индекс широкого рынка S&P 500 обновили исторические рекорды.
Оптимизм в США был связан с новостями вокруг торговых переговоров между США и Китаем. Американский президент Дональд Трамп заявил в четверг, что 25 июня подписал торговую сделку с Китаем и теперь ожидается подписание соглашения с Индией.
Ранее в понедельник минфин Канады сообщил, что премьер-министр страны Марк Карни и Трамп договорились возобновить переговоры о торговле, чтобы согласовать сделку к 21 июля.
Инвесторы отреагировали и на макростатистику, вышедшую ранее в понедельник. Так, индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе Китая в июне вырос до 49,7 пункта против 49,5 пункта в мае, что совпало с прогнозом. PMI в непроизводственном секторе страны в июне поднялся до 50,5 пункта с 50,3 месяцем ранее, ожидалось сохранение показателя.
Промышленное производство в Южной Корее в мае снизилось на 2,9% в месячном выражении, ожидалось снижение на 0,1%. В годовом выражении рост составил 0,2%, ожидалось увеличение на 2,6%. Розничные продажи в стране в мае показали нулевую динамику в месячном выражении при прогнозе снижения на 0,1%.
Промышленное производство в Японии в мае к апрелю выросло на 0,5% при прогнозе роста на 3,5%, годовое снижение составило 1,8%.
Фондовые индексы АТР закрылись в пятницу снижением