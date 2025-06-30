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Фондовые индексы АТР в основном растут на новостях из США - 30.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250630/atr--859010861.html
Фондовые индексы АТР в основном растут на новостях из США
Фондовые индексы АТР в основном растут на новостях из США - 30.06.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы АТР в основном растут на новостях из США
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник в основном растут на фоне обновления рынками США рекордных значений,... | 30.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-30T08:14+0300
2025-06-30T08:14+0300
экономика
рынок
торги
сша
китай
дональд трамп
марк карни
shenzhen composite
hang seng index
kospi
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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник в основном растут на фоне обновления рынками США рекордных значений, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.52 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,2%, до 3 431,18 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,73%, до 2 067,45 пункта, гонконгский Hang Seng Index снижался на 0,43%, до 24 179 пунктов. Южнокорейский KOSPI поднимался на 0,88%, до 3 082,95 пункта, австралийский S&amp;P/ASX 200 - на 0,61%, до 8 565,9 пункта, японский Nikkei 225 - на 1,41%, до 40 716,13 пункта. Поддерживает торги в Азии склонность к риску в США. В пятницу основные фондовые индексы Уолл-стрит закрылись ростом, в том числе технологический индекс Nasdaq Composite, к которому чувствительны азиатские биржи, а также индекс широкого рынка S&amp;P 500 обновили исторические рекорды. Оптимизм в США был связан с новостями вокруг торговых переговоров между США и Китаем. Американский президент Дональд Трамп заявил в четверг, что 25 июня подписал торговую сделку с Китаем и теперь ожидается подписание соглашения с Индией. Ранее в понедельник минфин Канады сообщил, что премьер-министр страны Марк Карни и Трамп договорились возобновить переговоры о торговле, чтобы согласовать сделку к 21 июля. Инвесторы отреагировали и на макростатистику, вышедшую ранее в понедельник. Так, индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе Китая в июне вырос до 49,7 пункта против 49,5 пункта в мае, что совпало с прогнозом. PMI в непроизводственном секторе страны в июне поднялся до 50,5 пункта с 50,3 месяцем ранее, ожидалось сохранение показателя. Промышленное производство в Южной Корее в мае снизилось на 2,9% в месячном выражении, ожидалось снижение на 0,1%. В годовом выражении рост составил 0,2%, ожидалось увеличение на 2,6%. Розничные продажи в стране в мае показали нулевую динамику в месячном выражении при прогнозе снижения на 0,1%. Промышленное производство в Японии в мае к апрелю выросло на 0,5% при прогнозе роста на 3,5%, годовое снижение составило 1,8%.
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рынок, торги, сша, китай, дональд трамп, марк карни, shenzhen composite, hang seng index, kospi, nasdaq composite
Экономика, Рынок, Торги, США, КИТАЙ, Дональд Трамп, Марк Карни, Shenzhen Composite, Hang Seng Index, KOSPI, Nasdaq Composite
08:14 30.06.2025
 
Фондовые индексы АТР в основном растут на новостях из США

Биржи АТР в основном растут на фоне обновления рынками США рекордных значений

© fotolia.com / AshDesignБиржа
Биржа - ПРАЙМ, 1920, 30.06.2025
© fotolia.com / AshDesign
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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник в основном растут на фоне обновления рынками США рекордных значений, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.52 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,2%, до 3 431,18 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,73%, до 2 067,45 пункта, гонконгский Hang Seng Index снижался на 0,43%, до 24 179 пунктов. Южнокорейский KOSPI поднимался на 0,88%, до 3 082,95 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,61%, до 8 565,9 пункта, японский Nikkei 225 - на 1,41%, до 40 716,13 пункта.
Поддерживает торги в Азии склонность к риску в США. В пятницу основные фондовые индексы Уолл-стрит закрылись ростом, в том числе технологический индекс Nasdaq Composite, к которому чувствительны азиатские биржи, а также индекс широкого рынка S&P 500 обновили исторические рекорды.
Оптимизм в США был связан с новостями вокруг торговых переговоров между США и Китаем. Американский президент Дональд Трамп заявил в четверг, что 25 июня подписал торговую сделку с Китаем и теперь ожидается подписание соглашения с Индией.
Ранее в понедельник минфин Канады сообщил, что премьер-министр страны Марк Карни и Трамп договорились возобновить переговоры о торговле, чтобы согласовать сделку к 21 июля.
Инвесторы отреагировали и на макростатистику, вышедшую ранее в понедельник. Так, индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе Китая в июне вырос до 49,7 пункта против 49,5 пункта в мае, что совпало с прогнозом. PMI в непроизводственном секторе страны в июне поднялся до 50,5 пункта с 50,3 месяцем ранее, ожидалось сохранение показателя.
Промышленное производство в Южной Корее в мае снизилось на 2,9% в месячном выражении, ожидалось снижение на 0,1%. В годовом выражении рост составил 0,2%, ожидалось увеличение на 2,6%. Розничные продажи в стране в мае показали нулевую динамику в месячном выражении при прогнозе снижения на 0,1%.
Промышленное производство в Японии в мае к апрелю выросло на 0,5% при прогнозе роста на 3,5%, годовое снижение составило 1,8%.
Биржи АТР
Фондовые индексы АТР закрылись в пятницу снижением
27 июня, 12:55
 
ЭкономикаРынокТоргиСШАКИТАЙДональд ТрампМарк КарниShenzhen CompositeHang Seng IndexKOSPINasdaq Composite
 
 
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