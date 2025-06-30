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Фондовые индексы АТР преимущественно выросли после выхода макростатистики

Фондовые индексы АТР преимущественно выросли после выхода макростатистики - 30.06.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы АТР преимущественно выросли после выхода макростатистики

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник преимущественно выросли после выхода макростатистики по странам региона,... | 30.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-30T11:49+0300

2025-06-30T11:49+0300

2025-06-30T11:49+0300

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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник преимущественно выросли после выхода макростатистики по странам региона, свидетельствуют данные торгов. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite по итогам дня вырос на 0,59%, до 3 444,43 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 1,09%, до 2 074,85 пункта, гонконгский Hang Seng Index опустился на 0,87% - до 24 072,28 пункта. Южнокорейский KOSPI поднялся на 0,52%, до 3 071,7 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,33%, до 8 542,3 пунктов, японский Nikkei 225 - на 0,9%, до 40 700 пунктов. Участники рынка в понедельник обращают внимание на статистические данные по макроэкономике разных стран. Так, индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе Китая в июне вырос до 49,7 пункта против 49,5 пункта в мае, что совпало с прогнозом. PMI в непроизводственном секторе страны в июне поднялся до 50,5 пункта с 50,3 месяцем ранее, ожидалось сохранение показателя. Промышленное производство в Южной Корее в мае снизилось на 2,9% в месячном выражении, ожидалось снижение на 0,1%. В годовом выражении рост составил 0,2%, ожидалось увеличение на 2,6%. Розничные продажи в стране в мае показали нулевую динамику в месячном выражении при прогнозе снижения на 0,1%. Промышленное производство в Японии в мае к апрелю выросло на 0,5% при прогнозе роста на 3,5%, годовое снижение составило 1,8%. Положительная динамика китайских индексов может быть обусловлена оптимизмом вокруг новостей о торговых переговорах между США и Китаем. Так, американский президент Дональд Трамп заявил в четверг, что 25 июня подписал торговую сделку с Китаем и теперь ожидается подписание соглашения с Индией. При этом неопределенность вокруг торговых соглашений США с рядом стран сохраняется. Как сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники, Южная Корея считает, что торговые переговоры с США должны продолжаться и после истечения срока, установленного на следующей неделе, поскольку Сеул продолжает добиваться освобождения от американских пошлин, включая те, что установлены на автомобильную и сталелитейную промышленность. В пятницу Трамп заявил, что не исключает продления установленного ранее дедлайна по введению новых импортных пошлин после 9 июля, хотя сам предпочел бы ускорить этот процесс. Он подчеркнул, что Вашингтон уже уведомил многие страны о возможных изменениях и в ближайшее время им будет направлено официальное письмо с условиями доступа на американский рынок. При этом он добавил, что США не могут заключать отдельные сделки со всеми странами, поэтому просто уведомят их, "сколько нужно платить за бизнес в США".

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рынок, торги, индексы, сша, китай, южная корея, дональд трамп, shenzhen composite, hang seng index, kospi